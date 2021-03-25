بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف

وضح محمد بركات مدير منتخب مصر ما أُثير حول ارتداء محمد صلاح لزي المنتخب دون إعلانات للرعاة، مؤكدا أنه لم يتم المجازفة بأيمن أشرف.

ويلعب منتخب مصر ضد كينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وقال بركات لقناة "أون تايم سبورتس": "تسلمنا الملابس الجديدة منذ فترة قصيرة، وقمنا بطباعة إعلانات الرعاة على القمصان، لكن بعض اللاعبين لم يحصلوا على مقاسهم المحدد فطلبنا ملابس جديدة".

وتابع "الوقت لم يكن كافيا لكي نطبع إعلانات الرعاة مرة أخرى".

وشدد "هذا لم يحدث مع صلاح بمفرده، بل حدث مع أغلب اللاعبين لكن التركيز معهم لم يكن كبيرا".

وكان صلاح قد ظهر في التدريبات بقميص لا يتواجد عليه أي إعلان لرعاة اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

وعن إصابة أيمن أشرف، قال: "لم يحدث أن الأهلي تواصل مع الجهاز الفني لعدم الدفع به، ما يُقال ليس صحيحا".

وأضاف "لن نجازف بأي لاعب، أيمن يعاني من خشونة في الركبة وليس جاهزا لذلك لن ندفع به ضد كينيا".

واستمر "قد يتواجد في مباراة جُزر القُمر إذا تحسن حالته".

وعن مواجهة كينيا، قال: "نسعى للحصول على نتيجة إيجابية مثلما حدث في التجمع الماضي ضد توجو".

وأوضح "نحتاج لنقطة لكي نتأهل بشكل رسمي لكننا نطمح لما هو أبعد من ذلك ونريد أن نُطمئن الجميع على منتخب مصر".

وكشف "كنا نرغب في أن يبدأ تجمع المنتخب يوم 20 مارس لكن حسام البدري فضل أن يبدأ المعسكر يوم 21 لكي يحصل كل لاعب على راحة إضافية بسبب ضغط المباريات".

وأتم "كينيا لديها 3 نقاط وترغب في أن تفوز في المباراتين لكي تتأهل، وعلينا ألا نعطيهم الفرصة وأن نلعب بتركيز منذ الدقيقة الأولى".