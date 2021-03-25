تصفيات المونديال - غاب إدين فتألق ثورجان.. هازارد يقود بلجيكا لقلب الطاولة على ويلز

افتتح منتخب بلجيكا ثالث العالم مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز 3-1 على ويلز ضمن مباريات المجموعة الخامسة للقارة العجوز.

المباراة التي أقيمت على ملعب الملك باوديون في بروكسل شهدت تقدما لويلز عن طريق هاري ويلسون، رد عليها أصحاب الأرض بثلاثية من توقيع كيفين دي بروين وثورجان هازارد وروميلو لوكاكو.

وفي نفس المجموعة اكتسح المنتخب التشيكي نظيره الإستوني بنتيجة 6-2.

وتصدرت التشيك الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بلجيكا، فيما تذيل منتخبا ويلز وإستونيا الترتيب، بينما يستعد المنتخب البيلاروسي لبدء مشواره من الجولة المقبلة.

وسيحل المنتخب البلجيكي ضيفا على نظيره التشيكي في الجولة المقبلة، بينما سيحصل المنتخب الويلزي على راحة قبل أن يلتقي التشيك في الجولة الثالثة يوم 30 مارس المقبل.

ولم يخسر منتخب بلجيكا أي مباراة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم أو يورو منذ سبتمبر 2010، خاض المنتخب 25 مباراة من ذلك الحين فاز في 19 وتعادل في 6 وسجل 90 هدفا.

كما حقق الجيل الحالي سلسلة رائعة بالوصول لأفضل سجل دون خسارة على ميدانه في 26 مباراة متتالية بالفوز في 21 والتعادل في 5.

التشكيل

غاب راين جيجز عن مقعد المدير الفني للمنتخب الويلزي بسبب اعتداءه على صديقته وعوضه روبرت بيدج على المقعد الفني.

وبدأت ويلز بهجوم مكون من جاريث بيل ودانييل جيمس وهاري ويلسون.

فيما تكوّن هجوم بلجيكا من دريس ميرتنيز وكيفيندي بروين وروميلو لوكاكو.

وصف المباراة

7 دقائق وأجُري التغيير الأول بنزول جوسيف موريل بدلا من جو آلان الذي شعر بمشاكل عضلية.

ويلز لم تُبد تأثرا بالتغيير المبكر، فجاء الهدف الأول سريعا عن طريق هاري ويلسون الذي تلقى بينية من بيل أودعها بيسراه على يمين الحارس في الدقيقة العاشرة معلنا تقدم الضيوف.

غاب إدين هازارد لكن ثورجان شقيقه الأصغر ولاعب بوروسيا دورتموند تألق بالقميص رقم 10.

في الدقيقة 22 مرر لكيفين دي بروين الذي سدد كرة صاروخية على يمين الحارس معلنا هدف التعادل.

وبعد 6 دقائق ارتقى ثورجان أعلى من الجميع وسجل برأسية متقنة هدف تقدم بلجيكا.

في الشوط الثاني، في الدقيقة 65 كاد دانييل جيمس أن يسجل هدف التعادل لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 72 تحصل المنتخب البلجيكي على ركلة جزاء أودعها لوكاكو بنجاح في الشباك معلنا الهدف الثالث.

هدف هو الأول للوكاكو أمام ويلز بعدما استعصت شباكهم عليه في 4 مناسبات سابقة.

كما رفع صيده إلى 58 هدفا في 90 مباراة بقميص بلجيكا متربعا على عرش الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

التشيك × إستونيا

لم يكن يعلم المنتخب الإستوني أن هدف راناو سابينين في الدقيقة 12 سيكون سببا في استقبال 6 أهداف من التشيك.

المنتخب التشيكي أمطر شباك إستونيا خلال 38 دقيقة بـ أهداف بواقع 4 في الشوط الأول وهدفين في الثاني.

باتريك شيك سجل هدف التعادل في الدقيقة 18، تبعه هدف أنتونين باراك في الدقيقة 27.

توماس سوتشيك لاعب وست هام الإنجليزي سجل هاتريك في الدقائق 32 و43 و48.

واختتم ياكوب يانتكو النتيجة بالهدف السادس في الدقيقة 56.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء سجل هنري أنيه هدف إستونيا الثاني.