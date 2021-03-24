تصفيات المونديال - النيران الصديقة تجبر فرنسا على التعادل ضد أوكرانيا في احتفالية مبابي

تعادل منتخب فرنسا مع أوكرانيا بهدل لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب "ستاد دو فرانس" ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لتصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.

تقدم أنطوان جريزمان لفرنسا في الدقيقة 19 وتعادل بريسنيل كيمبيمبي لأوكرانيا بعدما سجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 57.

ليبدأ المنتخبين مشوارهما في بالحصول على نقطة في المجموعة الرابعة.

هدف جريزمان كان رقم 34 له مع فرنسا، خلال 87 مباراة دولية؛ ليعادل عدد أهداف دافيد تريزيجيه هداف الديوك السابق.

وأصبح جريزمان –مع تريزيجيه- رابع أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا.

وخاض كيليان مبابي مباراته الدولية رقم 40 ليصبح أصغر لاعب في تاريخ منتخب فرنسا الذي يصل لهذا العدد من المباريات، بعمر 22 عاما و3 أشهر.

فنلندا تتعادل مع البوسنة

وفي نفس مباريات المجموعة، تعادل منتخب فنلندا مع البوسنة والهرسك بهدفين لكل فريق.

تقدم ميراليم بيانيتش للبوسنة والهرسك في الدقيقة 55، وتعادل تيمو بوكي لفنلندا في الدقيقة 58.

وعاد بوكي وسجل هدف التقدم لفنلندا في الدقيقة 77.

وتعادل ميروسلاف ستيفانوفيتش للبوسنة والهرسك في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

وتلعب فرنسا خارج ملعبها ضد كازاخستان، فيما تستضيف أوكرانيا منتخب فنلندا في الجولة المقبلة.