تصفيات المونديال - في يوم مودريتش التاريخي كرواتيا تُسقط.. وبداية قوية للنرويج

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 23:46

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - النرويج

خسر منتخب كرواتيا أمام منافسه سلوفينيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل هدف المباراة الوحيد ساندي لوفريك في الدقيقة 15.

ولم يستطع لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا الاحتفال بأفضل شكل بوصوله للمباراة رقم 134 ليصبح أكثر من خاض مباريات بقميص بلاده بالتساوي مع داريو سرنا بسبب الهزيمة.

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وفي مباراة أخرى في ذات المجموعة الثامنة تعادل منتخب قبرص سلبيا بدون أهداف على ملعبه مع سلوفاكيا.

فيما فاز منتخب روسيا على مضيفه مالتا بثلاثة أهداف لهدف.

افتتح أرتيم دزوبا أهداف المباراة للدب الروسي في الدقيقة 23 وأضاف ماريو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وقلص جوزيف مبونج النتيجة لمالتا بهدف في الدقيقة 56.

وأتم أليكساندر سوبوليف ثلاثية روسيا بهدف في الدقيقة 90.

بتلك النتائج يتصدر منتخب روسيا المجموعة مبكرا بثلاث نقاط بالتساوي مع سلوفينيا.

فيما يأتي منتخب قبرص ثالثا بنقطة واحدة بالتساوي مع سلوفاكيا.

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الخامس بدون أي نقطة بالتساوي مع مالتا.

المجموعة السابعة

فاز منتخب النرويج على مضيفه جبل طارق بثلاثية دون رد.

افتتح أليكساندر سويرلوث أهداف اللقاء في الدقيقة 43، وأضاف كريستيان ثوريستفيدت الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وأتم جوناس سفينسون ثلاثية النرويج في الدقيقة 57.

وفاز منتخب مونتنيجرو على مضيفه لاتفيا بهدفين لهدف.

افتتح يانيس ايكونيكس أهداف اللقاء للاتفيا في الدقيقة 40.

وأدرك ستيفان يوفيتش التعادل في الدقيقة 41 قبل أن يخطف الفوز لمنتخب بلاده بهدف في الدقيقة 83.

بتلك النتائج يتصدر منتخب النرويج المجموعة بثلاث نقاط بالتساوي مع تركيا ومونتنيجرو.

فيما يأتي منتخب لاتفيا رابعا بدون أي نقطة بالتساوي مع هولندا ثم جبل طارق.

النرويج كرواتيا مودريتش تصفيات المونديال
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