تصفيات المونديال – بهدف عكسي كسر عناد ماهماديلييف.. البرتغال تبدأ المشوار بفوز على أذربيجان

رغم كثرة الفرص، لكن الفوز كان صعبا لـ البرتغال على أذربيجان في افتتاح تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.

وفازت البرتغال على أذربيجان بهدف مقابل لا شيء على ملعب "يوفنتوس آرينا" في إيطاليا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أوروبا.

سجل ماكسيم ميديفيف هدف البرتغال الوحيد بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد البرتغال للنقطة الثالث في صدارة ترتيب المجموعة.

التشكيل

بدأ فيرناندو سانتوس اللقاء بـ كريستيانو رونالدو، وأندريه سيلفا، وبيدرو نيتو في الهجوم.

أنتوني لوبيز حرس المرمى في غياب روي باتريشيو للإصابة، فيما قاد روبن دياش الدفاع، وتواجد جواو فيليكس على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

البرتغال أحكمت سيطرتها على اللقاء منذ الدقائق الأولى، وتسابق اللاعبون على إهدار الفرص.

وكانت بداية الفرص الخطرة في الدقيقة العاشرة من تصويبة لـ روبن نيفيش، تصدى لها شهر الدين ماهماديلييف على مرتين.

جواو كانسيلو أرسل عرضية في الدقيقة الـ11 وتصدى لها ماهماديييف أيضا.

رأسية أندريه سيلفا كذلك مرت بجانب القائم بقليل في الدقيقة الـ12.

دومينيك دوارتي المدافع المتقدم سدد رأسية رائعة في الدقيقة الـ26 بجانب المرمى أيضا.

وأخيرا جاء الهدف في الدقيقة الـ37. عرضية من الجهة اليمنى، تصدى لها ماهماديييف واصطدمت الكرة بـ ماكسيم ميدفيديف وسكنت شباكه بالخطأ.

كريستيانو رونالدو سدد في الدقيقة الـ43، لكن الحارس حولها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف.

الشوط الثاني

جيوفاني دي بياسي مدرب أذربيجان بدأ الشوط الثاني بأولى التبديلات ودخول إسماعيل إبراهيمي بدلا من فوجار مصطفييف، وأناتولي نورييف بدلا من عباس هوسينوف.

في المقابل أيضا بدأت البرتغال الشوط بخول برونو فيرنانديش بدلا من جواو موتينيو.

وكان ثاني تبديلات فيرناندو سانتوس في الدقيقة الـ63 بدخول رافا سيلفا بدلا من بيدرو نيتو.

فرص مهدرة

واستمرت الفرص المهدرة في الشوط الثاني. بيرناردو سيلفا اخترق في الدقيقة الـ66 وسدد، لكن ماهماديييف تصدى لها ببراعة.

في المقابل كادت أذربيجان تخطف التعادل في الدقيقة الـ70 بعد عرضية من الجهة اليسرى، تصدى لها أنتوني لوبيز، وتابعها أناتولي نورييف بتصويبة فوق المرمى.

برونو فيرنانديش سدد هو الآخر في الدقيقة الـ72 وتصدى لها الحارس بثبات.

جواو فيليكس أخذ مكانه في الدقيقة الـ75 بدلا من أندريه سيلفا.

ورونالدو مهد الكرة بشكل رائع إلى برونو فيرنانديش الذي سدد، لكن ماهماديييف واصل التألق وحولها إلى ركنية بشكل استعراضي رائع في الدقيقة الـ76.

كريستيانو رونالدو واصل التهديد في الدقيقة الـ85 من كرة ثابتة، وماهماديييف واصل التألق وحولها إلى ركنية.

أذربيجان أجرت ثلاثة تبديلات هنا بدخول أليكسي إسييف، وراميل شيدياف، وناميج أليسكيروف بدلا من أمين محمدوف، وعلي غرباني، وماهر إيميريلي بالدقيقة الـ85.

جواو فيليكس لم يشأ إنهاء اللقاء دون المشاركة في إهدار الفرص. تبادل الكرة بشكل رائع مع كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ91 وانفرد وسدد، لكن ماهماديييف تصدى لها بقدمه بشكل رائع، لينتهي اللقاء بفوز البرتغال بهدف.

في المجموعة ذاتها، فازت صربيا على آيرلندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل دوسان فلاهوفيتش، وأليكساندر ميتروفيتش هدفين لصربيا، فيما سجل ألان براون، وجيمس كولينز هدفا آيرلندا.

ولم يلعب منتخب لوكسمبورج هذه الجولة، فيما ستلعب البرتغال صربيا يوم 27 مارس الجاري، وآيرلندا مع لوكسومبورج في نفس اليوم بالجولة الثانية من التصفيات.

فوز البرتغال رفع رصيدها للنقطة الثالثة في المركز الثاني بالمجموعة خلف صربيا التي انتزعت الصدارة بفارق الأهداف.