ماذا ينتظر إنتر - تحقيق ما لم يحدث منذ 10 سنوات

في السنوات الأخيرة والتي كان يبدأ إنتر بكل قوة في الدوري الإيطالي يسقط مع انتصاف الموسم ويحقق أهدافه بصعوبة.

في موسمي 2017-18 و2018-19 حجز الفريق المركز الرابع في الجولة الأخيرة، وفي الموسم الماضي ومع تدعيم ضخم وبقيادة أنطونيو كونتي كان الهدف حصد لقب الدوري.

أنهى النيراتزوري المسابقة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن يوفنتوس لكن أصبح الفريق أقوى ومستعدا الموسم الحالي لحصد لقب الدوري الإيطالي.

الموسم الحالي قد يكون أول موسم يحقق خلاله إنتر لقب منذ موسم 2010-2011 عندما حقق الخماسية التاريخية.

بعد نهاية التوقف الدولي، سنكون على موعد مع الفترة الحاسمة لموسم شاق.

الدوريات الأوروبية وصلت للمرحلة الأهم، تظهر بوادر هوية البطل وتحدد ملامح المسابقات المحلية والقارية.

FilGoal.com يقربكم أكثر من الفرق الأوروبية الكبرى قبل العودة مرة أخرى للمنافسات، لتعرف ماذا ينتظرهم في شهري أبريل ومايو.

الموقف والهدف

الموقف: يتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام ساسولو بعد تفشي فيروس كورونا بين أفراد النيراتزوري.

الفارق بين إنتر وغريمه ميلان 6 نقاط وقابل للزيادة حال فاز الأفاعي في المباراة المؤجلة.

وودع إنتر كأس إيطاليا من نصف النهائي أمام يوفنتوس، فيما خرج بشكل مبكر من دوري أبطال أوروبا بتذيل ترتيب مجموعته.

الهدف: دخل إنتر الموسم وهو مرشح لحصد لقب الدوري الإيطالي، وكان من المتوقع أن يصل بعيدا في دوري الأبطال لكن المهمة انتهت بشكل مبكر.

مع التوديع الأوروبي المبكر وكذلك كأس إيطاليا صار أمام إنتر مهمة واحدة وهي الأساسية: الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 19 في تاريخه.

المنافسون

لدى إنتر 11 مباراة متبقية في موسمه، لكن الحسم قد يكون بيديه في الجولات الثلاثة الأخيرة، إذ واصل المنافسون العمل على تقليص الفجوة.

إنتر يعود بعد التوقف الدولي ويلتقي بولونيا ثم ساسولو وكالياري بين 3 و11 أبريل.

اللقاء الأقوى في شهر أبريل سيكون أمام نابولي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الـ 32.

إنتر لم يفز على نابولي خارج القواعد سوى مرتين فقط منذ موسم 2007-2008.

وقبل آخر 3 جولات سيخوض النيراتزوري مواجهات سبيزيا وهيلاس فيرونا وكروتوني وسامبدوريا.

حسم لقب الدوري سيبدأ في الجولة 36 بلقاء روما على ملعب جوسيبي مياتزا، ثم يوفنتوس في الجولة قبل الأخيرة.

آخر 6 مباريات جمعت إنتر وروما في الدوري الإيطالي انتهت بالتعادل.

إنتر هو أول فريق يحقق الفوز على ملعب يوفنتوس الجديد في 2012 عندما فاز 3-1 لكنه لم يحقق الفوز على البيانكونيري خارج القواعد منذ ذلك الحين.

ونهاية الموسم ستكون في جوسيبي مياتزا أمام أودينيزي.

المدير الفني

لا غبار على مستقبل كونتي مع إنتر.

مشروع النادي الذي توقف منذ فترة نتيجة المشاكل التي تحيط بإدارة النادي وفكرة بيعه الأسهم قد تزعزع فرص كونتي في البقاء.

الفوز بلقب الدوري مع المدرب صاحب الراتب الأغلى في إيطاليا يساوي بقاء كونتي بكل تأكيد.

الغيابات

أكثر ما يميز إنتر عن باقي منافسيه في الدوري الإيطالي الموسم الحالي هو دكة البدلاء، لذلك لا تشعر بوجود مشاكل في حال غاب أحد اللاعبين.

بعد الخروج الأوروبي صار يمتلك الفريق فرصا أكبر للتعافي ومع وجود التغييرات الخمسة يتمكن كونتي من الاعتماد على أغلب اللاعبين.

تأجلت مواجهة ساسولو قبل التوقف الدولي بسبب إصابة سمير هاندانوفيتش وماتياس فيتشينو وستفين دي فري ودانييلو دي أمبروزيو بفيروس كورونا.

فيما يعد الغياب الوحيد في صفوف إنتر هو أرتورو فيدال والذي سيعود مع منتصف أبريل المقبل.

سيعود إنتر بعد التوقف الدولي مكتمل العدد.

التوقع

مع نهاية الدور الأول من الدوري الإيطالي توقع موقع Stats Perform فرص فوز إنتر بلقب الدوري بنسبة 35.8%.

فرص تزيدات عقب التفوق على ميلان والتمسك بالصدارة في الجولات الستة الأخيرة مع سقوط منافسيه في فخ الخسارة والتعادل فصار على بُعد 6 نقاط من منافسيه.