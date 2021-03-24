اسكواش – نهائي بلاك بول للرجال مصري

تأهل مروان الشوربجي وفارس الدسوقي إلى نهائي بطولة بلاك بول لرجال الاسكواش والمقامة في مصر.

وتفوق الشوربجي على الويلزي جويل ماكين، فيما فاز الدسوقي حامل اللقب على طارق مؤمن.

وتفوق مروان الشوربجي على ماكين بثلاثة أشواط دون مقابل، بنتيجة 17-15 و11-9 و11-8.

فيما واصل الدسوقي حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على مواطنه طارق مؤمن بثلاثة أشواط دون رد، جاءت نتائجها: 11-8 و11-9 و11-7.

وكان الثنائي علي فرج ومحمد الشوربجي المصنفين الأول والثاني على العالم البطولة قد ودعا البطولة من ربع النهائي.

وتقام منافسات بطولة بلاك بول للرجال حتى يوم الخميس غدا، ويبلغ مجموع جوائزها 175 ألف دولار.