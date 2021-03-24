تقرير: يوفنتوس يرفض زيادة عرضه لـ ديبالا.. الباب مفتوح للرحيل

يبدو أن الموسم الحالي هو الأخير لـ بابلو ديبالا، بعدما رفض يوفنتوس زيادة عرضهم للأرجنتيني لتجديد تعاقده.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ووفقا لتقرير موقع "فوتبول إيطاليا" فأن يوفنتوس يرفض زيادة العرض المقدم إلى ديبالا، وهو ما قد يفتح الباب حول رحيله بنهاية الموسم.

ويمتلك ديبالا عقدا ينتهي بنهاية صيف 2022 وسيحاول يوفنتوس بيع لاعبه بنهاية الموسم لتفادي رحيله في صفقة انتقال حر بعد عام.

ورفض ديبالا ووكيله العرض المُقدم بـ 10 ملايين يورو بالإضافة لحوافز مرتبطة بالأداء، في بداية الموسم الحالي.

لكن يوفنتوس أخبر لاعبه إما أن يوافق على العرض أو يتركه.

وأضاف التقرير أن وكيل ديبالا لم يتفاوض مع الإدارة، إذ يؤمن يوفنتوس أن موقفهم واضح.

وكان بافل نيدفيد نائب رئيس النادي قد قال: "يتبقى موسم واحد في عقده، ولا يوجد ما أضيفه عما قيل سابقا، يوفنتوس سوف يُقيم كل فرصة في سوق الانتقالات".

ديبالا كان قريبا من الرحيل عن صفوف يوفنتوس في صيف 2019، لكن عملية انتقاله إلى مانشستر يونايتد وتوتنام توقفت وأكمل مشواره بقميص السيدة العجوز.

وغاب ديبالا الموسم الحالي عن عدد كبير من المباريات بسبب إصاباته المتكررة.

الأرجنتيني البالغ 27 عاما خاض 16 مباراة في جميع المسابقات سجل 3 وصنع 2 الموسم الحالي.