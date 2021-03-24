بعد دعوة الاتحاد الأوروبي.. قطر تفوز على لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 22:02

كتب : FilGoal

منتخب قطر

فاز منتخب قطر على منتخب لوكسمبورج بهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب ناجيردي في المجموعة الأولى لتصفيات أوروبا لكأس العالم.

وسجل محمد مونتاري هدف الفوز لقطر في الدقيقة 12.

مشاركة قطر في مباريات المجموعة الأولى لقارة أوروبا تأتي بعد دعوة الاتحاد الأوروبي "يويفا" لها، كممثل للدولة المضيفة لكأس العالم 2022.

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ولا تحتسب نتائج مباريات منتخب قطر ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة منتخبات: البرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا، بجانب قطر ولوكسمبورج.

وتلعب قطر ضد أذربيجان يوم السبت المقبل.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 في الفترة ما بين 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

منتخب قطر كأس العالم 2022
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