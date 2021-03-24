بعد دعوة الاتحاد الأوروبي.. قطر تفوز على لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم
الأربعاء، 24 مارس 2021 - 22:02
كتب : FilGoal
فاز منتخب قطر على منتخب لوكسمبورج بهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب ناجيردي في المجموعة الأولى لتصفيات أوروبا لكأس العالم.
وسجل محمد مونتاري هدف الفوز لقطر في الدقيقة 12.
مشاركة قطر في مباريات المجموعة الأولى لقارة أوروبا تأتي بعد دعوة الاتحاد الأوروبي "يويفا" لها، كممثل للدولة المضيفة لكأس العالم 2022.
ولا تحتسب نتائج مباريات منتخب قطر ضمن مباريات المجموعة الأولى.
وتضم المجموعة منتخبات: البرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا، بجانب قطر ولوكسمبورج.
وتلعب قطر ضد أذربيجان يوم السبت المقبل.
وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 في الفترة ما بين 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.
محمد مونتاري يقود قطر لافتتاح النتيجة أمام لوكسمبورغ
بداية واعدة للعنابي 🇶🇦⚽️🔥#قطر2022 | #منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/QVzc5RCHrE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2021