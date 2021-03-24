الخطيب يزور سموحة ويؤكد على ضرورة التواصل بين الأندية.. وإشادة من فرج عامر

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 21:30

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - فرج عامر

زار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي نادي سموحة اليوم الأربعاء بعد دعوة من رئيس الأخير فرج عامر.

وعقب الخطيب وفرج عامر اجتماعا تحدثا خلاله عن بعض الأمور بشأن تطوير الكرة المصرية.

وقال الخطيب: "كلنا نسيج واحد وهدفنا كمنظمات رياضية التعاون المثمر لرفعة راية مصر في كل المجالات".

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واصل "أنا وفرج عامر صديقين قبل أن نكون رؤساء للأهلي وسموحة والزيارة جاءت لمناقشة سبل التعاون بين الناديين في الفترة المقبلة".

وأتم "أنا حريص على التواصل مع كل الأندية الرياضية لخدمة الوطن وغدا سأزور الاتحاد السكندري تلبية لدعوة رئيسه محمد مصيلحي وسأحرص على زيارة الأولمبي وسبورتنج لاحقا".

فيما قال فرج عامر: "الخطيب من أفضل رؤساء الأندية في مصر وإفريقيا وحقق أحلام الأهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا وظفر ببرونزية كأس العالم للأندية وهيمن على البطولات في كافة الألقاب".

وأتم "ورغم تلك النجاحات فلم ينس الخطيب مبادئ الأهلي وظل محافظا عليها وهذه الزيارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة".

محمود الخطيب فرج عامر الأهلي سموحة
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