تصفيات إفريقيا - غينيا تفوز على مالي ويتأهلان سويا

فاز منتخب غينيا على منافسه مالي بهدف دون رد اليوم الأربعاء ليضمنا التأهل سويا رسميا إلى كأس أمم إفريقيا 2021.

واستضاف منتخب غينيا منافسه مالي في ملعب 28 سبتمبر لحساب الجولة الخامسة.

سجل هدف المباراة الوحيد سايدوبا سوماه في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة تجمد رصيد منتخب مالي عند 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة بفارق نقطتين عن غينيا.

فيما يأتي منتخب ناميبيا ثالثا بست نقاط وأخيرا تشاد بنقطة وحيدة.

وكان منتخب تشاد تم إقصائه من التصفيات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب التدخل الحكومي في الرياضة.

وبناء عليه تم منعه من استكمال التصفيات وفاز منتخب ناميبيا اليوم عليه اعتباريا بثلاثية دون رد.

وبذلك ستكون هذه المشاركة رقم 12 لمالي في أمم إفريقيا وكان الإنجاز الأبرز هو الظفر بالمركز الثالث في نسختي 2012 و2013.

فيما ستكون هذه المشاركة رقم 13 لمنتخب غينيا في البطولة وكان الإنجاز الأبرز هو الوصافة في نسخة عام 1976.