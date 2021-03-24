أسامة نبيه عن لاعب كينيا لـ في الجول: متوسط المستوى.. المنتخب قادر على العودة بالفوز والتأهل

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 20:24

كتب : FilGoal

كليف نياكيا - كينيا

شهدت قائمة منتخب كينيا التي تستعد للقاء مصر غدا الخميس في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 تواجد لاعب نادي زد، كليف نياكيا.

فما هو رأي أسامة نبيه المدرب العام الحالي للزمالك والمدير الفني السابق لزد في اللاعب الكيني بعدما أشرف على تدريبه في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم الجاري قبل رحيله إلى القلعة البيضاء.

أجاب أسامة نبيه لـFilGoal.com قائلا: "هو لاعب متوسط المستوى".

أخبار متعلقة
تصفيات إفريقيا – انتصار هام لـ السودان.. وتأهل بوركينا فاسو رسميا جمال حمزة لـ في الجول: يجب على كارتيرون رفع مستوى الزمالك البدني.. وفيصل يستحق فرصة أكبر مجموعة مصر - مدرب جزر القُمر: مواجهة توجو؟ الضغوط صفر.. والتأهل سيغير الكثير في بلدنا

وواصل "شارك معي في بداية الموسم وفي المباريات الخمسة الأخيرة قبل رحيلي إلى الزمالك لم يكن يشارك لأسباب فنية".

وأكمل "لاعبو خط وسط ودفاع منتخب مصر قادرون على التعامل معه جيدا ولدينا خبرات كبيرة في الفريق قادرة على إيقاف أي عناصر خطورة".

وتابع "أؤمن أن منتخب مصر قادر على الفوز وحسم التأهل رسميا لأمم إفريقيا".

وأتم أسامة نبيه حديثه "منتخب مصر هو الأكبر في إفريقيا بدليل كونه أكثر المتوجين بلقب أمم إفريقيا والكل يخشانا".

المنتخب الكيني فرض التعادل على المنتخب المصري في افتتاح الجولة الأولى من التصفيات بهدف لكل فريق.

ويحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق 5 نقاط عن منتخبي مصر وجزر القُمر المتصدرين، فيما تحل توجو في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

مصر كينيا تصفيات إفريقيا كليف نياكيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماذا ينتظر أتليتكو مدريد – صدام ناري في الطريق للدوري الإسباني 5 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات إفريقيا - غينيا تفوز على مالي ويتأهلان سويا 16 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
ماذا ينتظر ميلان - اسكوديتو تاريخي وحلم عودة بعد غياب 7سنوات 21 دقيقة | الدوري الإيطالي
أسامة نبيه عن لاعب كينيا لـ في الجول: متوسط المستوى.. المنتخب قادر على العودة بالفوز والتأهل 53 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
وليد صلاح لـ في الجول: على موسيماني تطوير هجوم الأهلي.. وكهربا أمامه فرصه أخيرة ساعة | الدوري المصري
جمال حمزة لـ في الجول: يجب على كارتيرون رفع مستوى الزمالك البدني.. وفيصل يستحق فرصة أكبر ساعة | الدوري المصري
بوليسيتش يبدى رغبته في المشاركة بـ الأولمبياد.. وقد يكرر ما فعله نيمار في 2016 ساعة | الدوري الإنجليزي
نيدفيد: رونالدو مستمر مع يوفنتوس.. وبيرلو سيبقى في منصبه ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 3 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 4 روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر
قد ينال إعجابك