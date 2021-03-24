أسامة نبيه عن لاعب كينيا لـ في الجول: متوسط المستوى.. المنتخب قادر على العودة بالفوز والتأهل

شهدت قائمة منتخب كينيا التي تستعد للقاء مصر غدا الخميس في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 تواجد لاعب نادي زد، كليف نياكيا.

فما هو رأي أسامة نبيه المدرب العام الحالي للزمالك والمدير الفني السابق لزد في اللاعب الكيني بعدما أشرف على تدريبه في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم الجاري قبل رحيله إلى القلعة البيضاء.

أجاب أسامة نبيه لـFilGoal.com قائلا: "هو لاعب متوسط المستوى".

وواصل "شارك معي في بداية الموسم وفي المباريات الخمسة الأخيرة قبل رحيلي إلى الزمالك لم يكن يشارك لأسباب فنية".

وأكمل "لاعبو خط وسط ودفاع منتخب مصر قادرون على التعامل معه جيدا ولدينا خبرات كبيرة في الفريق قادرة على إيقاف أي عناصر خطورة".

وتابع "أؤمن أن منتخب مصر قادر على الفوز وحسم التأهل رسميا لأمم إفريقيا".

وأتم أسامة نبيه حديثه "منتخب مصر هو الأكبر في إفريقيا بدليل كونه أكثر المتوجين بلقب أمم إفريقيا والكل يخشانا".

المنتخب الكيني فرض التعادل على المنتخب المصري في افتتاح الجولة الأولى من التصفيات بهدف لكل فريق.

ويحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق 5 نقاط عن منتخبي مصر وجزر القُمر المتصدرين، فيما تحل توجو في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.