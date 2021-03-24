تصفيات إفريقيا - أيمن عبد العزيز لـ في الجول: كنت أتمنى انضمام أوباما وأبو جبل وإبراهيم للمنتخب

يرى أيمن عبد العزيز نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الثلاثي يوسف أوباما ومحمد أبو جبل ومحمد إبراهيم كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن الأسماء التي كانت تستحق الانضمام للمنتخب ومن المنتظر تألقه وما هو التشكيل الأنسب للفراعنة في المباراتين.

وقال عبد العزيز لـFilGoal.com: "الثلاثي أوباما وأبو جبل ومحمد إبراهيم كان يستحق الانضمام للمنتخب".

وأضاف "أوباما هو أفضل صانع ألعاب في مصر ومؤثر للغاية مع الزمالك وهو هداف الدوري ومستواه تطور بشكل سريع".

وأضاف "محمد إبراهيم من أفضل لاعبي الوسط في مصر خلال آخر موسمين ويستطيع أيضا اللعب في مركز صانع الألعاب وحل الكثير من المشاكل في الملعب".

وأكمل "أما أبو جبل كان يجب انضمامه للمنتخب بسبب المستوى الذي قدمه مع الزمالك حتى إذا غاب عن عدة مباريات ليس معناه أن يخرج تماما من حسابات المنتخب والتقييم يجب أن يكون على المدى البعيد".

وواصل "أتمنى أن يكون منتخب مصر في مستواه ويقدم أداء مميز في المباراتين لأنها مرحلة هامة جدا في مشوار المنتخب".

وعن التشكيل الأنسب للمنتخب من وجهة نظره اختار أيمن عبد العزيز

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – الونش – أيمن أشرف – عبد الله جمعة.

الوسط: النني – طارق حامد – السولية.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه.