تصفيات إفريقيا - وليد عبد اللطيف لـ في الجول: أتوقع تألق هجوم المنتخب أمام كينيا.. وهذا الثلاثي يستحق الانضمام

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 23:26

كتب : أحمد شاكر

مصر - توجو

يرى وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن هجوم الفراعنة سيؤدي بشكل جيد أمام كينيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن الأسماء التي كانت تستحق الانضمام للمنتخب ومن المنتظر تألقه وما هو التشكيل الأنسب للفراعنة في المباراتين.

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وقال وليد عبد اللطيف لـFilGoal.com: "الثلاثي يوسف أوباما ومحمد عبد المنصف ومحمد إبراهيم كان يستحق الانضمام للمنتخب".

وأضاف "ولذلك لما يقدموه من مستوى طيب في الفترة الأخيرة".

وأضاف "أتوقع تألق الثلاثي الهجومي للمنتخب أمام كينيا والمكون من محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه".

وأكمل "ولكن في حالة إذا كانت أرضية الملعب في حالة جيدة".

وعن التشكيل الأنسب للمنتخب أمام كينيا اختار وليد صلاح عبد اللطيف

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف.

الوسط: النني – طارق حامد – أفشة.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه.

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