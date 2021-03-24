تصفيات إفريقيا – انتصار هام لـ السودان.. وتأهل بوركينا فاسو رسميا
الأربعاء، 24 مارس 2021 - 19:21
كتب : FilGoal
حقق منتخب السودان فوزا هاما على مضيفه ساو تومي وبرينسيبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.
جاء ذلك في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون لحساب المجموعة الثالثة.
سجل هدفا المباراة محمد عبد الرحمن وسيف الدين مالك بخيت في الدقائق 27 و53.
ذلك الانتصار رفع رصيد السودان إلى تسع نقاط يحتلون بهم المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالتساوي مع منتخب جنوب إفريقيا صاحب المركز الثاني وغانا صاحب الصدارة.
ويواجه منتخب جنوب إفريقيا منافسه غانا غدا الخميس، ويحتاج السودان لتعثر المنتخب الملقب بالأولاد قبل مواجهتهما الأحد المقبل في الجولة الأخيرة.
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2️⃣7️⃣' Mohamed Abdulrahman: "Let's make some noise!”— CAF (@CAF_Online) March 24, 2021
5️⃣3️⃣' Saifeldin Bakhit: "Even louder!"
Two extraordinary goals by the Sudanese. 🇸🇩💫 #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/j2EG84csSZ
تأهل بوركينا فاسو
وضمن منتخب بوركينا فاسو تأهله للنسخة المقبلة بعدما تعادل سلبيا بدون أهداف مع مضيفه أوغندا في منافسات المجموعة الثانية.
وفي الوقت ذاته فاز منتخب مالاوي على مضيفه جنوب السودان بهدف دون رد سجله ريتشارد مبولو في الدقيقة 47.
بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب بوركينا إلى تسع نقاط يتصدر بهم المجموعة يليه أوغندا بثماني نقاط ثم مالاوي ثالثا بسبع نقاط وأخيرا جنوب السودان بثلاث نقاط.
وضمن منتخب بوركينا تأهله بسبب مواجهة أوغندا ومالاوي في الجولة الأخيرة سويا وهو ما يجعل واحد منهما يصل لتسع نقاط فقط.
انتصار هام لرواندا
وفاز منتخب رواندا على ضيفه موزمبيق بهدف دون رد سجله لاجوي بيرينجيرو في الدقيقة 69.
ذلك الفوز رفع رصيد رواندا إلى خمس نقاط يحتلون بهم المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب الكاميرون صاحب الصدارة بعشرة نقاط.
فيما تجمد رصيد موزمبيق عند أربع نقاط بالتساوي مع الرأس الأخضر.
وسيلتقي منتخبا الكاميرون والرأس الأخضر غدا الخميس.
وبسبب تصدر الكاميرون للمجموعة السادسة فسيتأهل صاحب المركز الثاني فقط رفقته لأمم إفريقيا.
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🎥 ملخص المباراة:— CAF - عربي (@caf_online_AR) March 24, 2021
🇷🇼 رواندا 1-0 موزمبيق 🇲🇿
رواندا تحقق أول فوز لها في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 وتحيي آمالها في التأهل 👌#TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/vffOcXkaKP
انتصار كبير لإثيوبيا
وفاز منتخب إثيوبيا على ضيفه مدغشقر بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة 1.
سجل أهداف المباراة أمانويل جيبريميكاييل في الدقيقة 19، وجيتانيه جيبيتو في الدقيقة 34.
وأضاف أبو بكر ناصر الهدف الثالث في الدقيقة 41، وأتم شيمليس بيكلي رباعية المنتخب الإثيوبي بهدف في الدقيقة 86.
ويتصدر منتخب إثيوبيا المجموعة بتسع نقاط يليه كوت ديفوار بسبع نقاط بالتساوي مع مدغشقر ثم النيجر رابعا بثلاث نقاط.
وسيلتقي منتخبا كوت ديفوار والنيجر غدا الخميس.