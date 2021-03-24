تصفيات إفريقيا – انتصار هام لـ السودان.. وتأهل بوركينا فاسو رسميا

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 19:21

كتب : FilGoal

بوركينا فاسو وغانا

حقق منتخب السودان فوزا هاما على مضيفه ساو تومي وبرينسيبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون لحساب المجموعة الثالثة.

سجل هدفا المباراة محمد عبد الرحمن وسيف الدين مالك بخيت في الدقائق 27 و53.

أخبار متعلقة
مجموعة مصر - مدرب جزر القُمر: مواجهة توجو؟ الضغوط صفر.. والتأهل سيغير الكثير في بلدنا مؤتمر شوقي غريب: هذه عوامل ضم لاعبا محترفا للمنتخب الأولمبي.. وسبب القائمة الكبيرة للمعسكر تصفيات إفريقيا - شطة لـ في الجول: أنتظر تألق صلاح ومصطفى محمد أمام كينيا

ذلك الانتصار رفع رصيد السودان إلى تسع نقاط يحتلون بهم المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالتساوي مع منتخب جنوب إفريقيا صاحب المركز الثاني وغانا صاحب الصدارة.

ويواجه منتخب جنوب إفريقيا منافسه غانا غدا الخميس، ويحتاج السودان لتعثر المنتخب الملقب بالأولاد قبل مواجهتهما الأحد المقبل في الجولة الأخيرة.

تأهل بوركينا فاسو

وضمن منتخب بوركينا فاسو تأهله للنسخة المقبلة بعدما تعادل سلبيا بدون أهداف مع مضيفه أوغندا في منافسات المجموعة الثانية.

وفي الوقت ذاته فاز منتخب مالاوي على مضيفه جنوب السودان بهدف دون رد سجله ريتشارد مبولو في الدقيقة 47.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب بوركينا إلى تسع نقاط يتصدر بهم المجموعة يليه أوغندا بثماني نقاط ثم مالاوي ثالثا بسبع نقاط وأخيرا جنوب السودان بثلاث نقاط.

وضمن منتخب بوركينا تأهله بسبب مواجهة أوغندا ومالاوي في الجولة الأخيرة سويا وهو ما يجعل واحد منهما يصل لتسع نقاط فقط.

انتصار هام لرواندا

وفاز منتخب رواندا على ضيفه موزمبيق بهدف دون رد سجله لاجوي بيرينجيرو في الدقيقة 69.

ذلك الفوز رفع رصيد رواندا إلى خمس نقاط يحتلون بهم المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب الكاميرون صاحب الصدارة بعشرة نقاط.

فيما تجمد رصيد موزمبيق عند أربع نقاط بالتساوي مع الرأس الأخضر.

وسيلتقي منتخبا الكاميرون والرأس الأخضر غدا الخميس.

وبسبب تصدر الكاميرون للمجموعة السادسة فسيتأهل صاحب المركز الثاني فقط رفقته لأمم إفريقيا.

انتصار كبير لإثيوبيا

وفاز منتخب إثيوبيا على ضيفه مدغشقر بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة 1.

سجل أهداف المباراة أمانويل جيبريميكاييل في الدقيقة 19، وجيتانيه جيبيتو في الدقيقة 34.

وأضاف أبو بكر ناصر الهدف الثالث في الدقيقة 41، وأتم شيمليس بيكلي رباعية المنتخب الإثيوبي بهدف في الدقيقة 86.

ويتصدر منتخب إثيوبيا المجموعة بتسع نقاط يليه كوت ديفوار بسبع نقاط بالتساوي مع مدغشقر ثم النيجر رابعا بثلاث نقاط.

وسيلتقي منتخبا كوت ديفوار والنيجر غدا الخميس.

تصفيات إفريقيا السودان بوركينا فاسو
نرشح لكم
أخر الأخبار
وليد صلاح لـ في الجول: على موسيماني تطوير هجوم الأهلي.. وكهربا أمامه فرصه أخيره 12 دقيقة | الدوري المصري
جمال حمزة لـ في الجول: يجب على كارتيرون رفع مستوى الزمالك البدني.. وفيصل يستحق فرصة أكبر 13 دقيقة | الدوري المصري
بوليسيتش يبدى رغبته في المشاركة بـ الأولمبياد.. وقد يكرر ما فعله نيمار في 2016 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نيدفيد: رونالدو مستمر مع يوفنتوس.. وبيرلو سيبقى في منصبه 56 دقيقة | الدوري الإيطالي
تصفيات إفريقيا – انتصار هام لـ السودان.. وتأهل بوركينا فاسو رسميا 59 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
مجموعة مصر - مدرب جزر القُمر: مواجهة توجو؟ الضغوط صفر.. والتأهل سيغير الكثير في بلدنا ساعة | منتخب مصر
إنريكي: بيدري وإنييستا لاعبان مختلفان.. وهذا رأيي حول مبابي وهالاند ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر شوقي غريب: هذه عوامل ضم لاعبا محترفا للمنتخب الأولمبي.. وسبب القائمة الكبيرة للمعسكر 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 3 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 4 روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر
قد ينال إعجابك