جمال حمزة لـ في الجول: يجب على كارتيرون رفع مستوى الزمالك البدني.. وفيصل يستحق فرصة أكبر

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 20:07

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في سيراميكا كليوباترا

يرى جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض يحتاج لرفع معدل اللياقة البدنية خلال فترة التوقف الحالية وقبل استئناف مبارياته مرة أخرى.

أسامة فيصل

النادي : الزمالك

الزمالك

FilGoal.com توجه لنجوم الزمالك السابقين لمعرفة رأيهم كيف يستفيد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من فترة التوقف الحالية قبل العودة والمنافسة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وقال جمال حمزة لـFilGoal.com: "التحديات التي تنتظر كارتيرون خلال التوقف هي أولا أن يحفظ اللاعبين طريقته وتعليماته الفنية والأمور التي يريد تغييرها في أداء الفريق لوضع بصمته الفنية".

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وأضاف "يجب العمل أيضا على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بقوة وسرعة من أجل تجهيز الفريق بأفضل شكل لاستكمال مبارياته عقب التوقف الدولي".

وشدد "موقف الزمالك صعب بالتأكيد في بطولة إفريقيا ولكن لا يزال هناك أمل حتى لو ضعيف يجب القتال عليه والتمسك بالفرصة".

وأكمل "لا يوجد شيء اسمه أن يتخذ الزمالك المباراتين في إفريقيا لتجهيز الفريق للدوري".

وأتم تصريحاته "أسامة فيصل هو الوحيد الذي يستحق الحصول على فرصة أكبر في الفترة المقبلة وبعدها سيظهر بمستوى جيد في هجوم الزمالك".

الزمالك أسامة فيصل جمال حمزة الدوري المصري
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