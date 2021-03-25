شطة لـ في الجول: الأهلي مقبل على فترة صعبة يستطيع عبورها بفضل قائمته القوية

الخميس، 25 مارس 2021 - 12:05

كتب : حسام نور الدين

هدف صلاح محسن مع الأهلي في الإسماعيلي

يرى عبد المنعم "شطة" نجم الأهلي ومنتخب السودان السابق أن الفريق الأحمر مقبل على فترة صعبة سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا عقب التوقف الدولي.

FilGoal.com توجه لنجوم الأهلي السابقين لمعرفة رأيهم في التحديات التي تواجه موسيماني والفريق الأحمر في الفترة المقبلة، ومن يستحق الحصول على فرصة أكبر.

وقال شطة لـFilGoal.com: "على موسيماني أن يستغل هذه الفترة لتجربة أمور جديدة وعلاج الأخطاء الماضية وكذلك تأهيل المصابين وإعادتهم للخدمة وهو ربما يكون المكسب الأكبر".

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وأضاف "موسيماني الآن بات يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق وهو يقوم بتجربة اللاعبين بشكل مستمر".

وواصل "الأهلي مقبل على فترة صعبة بالفعل ولكن الفريق قادر على تجاوزها بفضل قائمته التي تضم عناصر مميزة في كل المراكز ولديه معدلات أعمار مثالية".

وتابع "جاهزية الجميع نفسيا وبدنيا وفنيا سوف تمنحه التفوق وهو ما يجب على الجهاز الفني ان يتأكد منه بشكل مستمر لحين عبور هذه الفترة".

وأتم تصريحاته "موسيماني يمنح فرص للجميع ولا يوجد لاعب بعينه بعيد عن المشاركة حتى مروان محسن في الفترات الصعبة التي مر بها اعتمد عليه المدرب الجنوب إفريقي في مواجهات قوية لذلك أتوقع أن يحصل كل لاعب على ما يستحقه من فرصة".

ويسافر الأهلي إلى السودان يوم 31 مارس الجاري استعدادا لمواجهة المريخ في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي موسيماني
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