مجموعة مصر - مدرب جزر القُمر: مواجهة توجو؟ الضغوط صفر.. والتأهل سيغير الكثير في بلدنا

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 18:44

كتب : FilGoal

منتخب جزر القمر

يُدرك أمير عبده المدير الفني لمنتخب جزر القُمر قيمة التأهل التاريخي لبلاده، ولا يضع ضغطا على لاعبي فريقه قبل مواجهة توجو في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.

ويحتاج منتخب جزر القُمر للفوز من أجل حصد بطاقة تأهل تاريخية لأول مرة لكأس الأمم الإفريقية.

المدير الفني قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توجو: "الضغوط على اللاعبين صفر، أخبرت المجموعة أنه يتعين علينا تجاهل الحدث. صحيح أننا لا نستطيع تجاهل هذا. لكن اللاعبين يدركون مخاطر النقطة التي وصلنا لها لإكمال مشروعنا، ورغبتنا في الوصول للنهائيات. وسوف يفعلون ذلك دون أي ضغوط".

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وأضاف أمير: "تعيش المجموعة بشكل جيد، هذه هي المرة الأولى في المنتخب الوطني التي يوجد فيها الكثير من اللاعبين (30). نحاول العمل معا والتكيف. نحن في ملعبنا، في أرضنا ونلعب من أجل الفوز. هدفنا هو أن نحصل على الكرة ونبقى منظمين ونؤذي الخصم".

وأكمل المدير الفني الذي تولى منصبه منذ يناير 2014: "التأهل حلم للجميع، لقد عملنا بجد لسنوات. نحن في نهاية هذا المشروع وسنبذل قصارى جهدنا للحصول على النقاط الثلاث. هدفنا هو احتلال المركزين الأولين. ولما لا أكثر".

ويُدرك تأثير تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس الأمم: "التأهل لهذه المسابقة المرموقة لن يكون انتصارا للاعبين فحسب، بل انتصارا لجميع أبناء جزر القمر. سوف يغير الكثير من الأشياء في بلدنا. نحن هناك أيضا لنجلب الفرح للناس. نريد كتابة التاريخ. نريد أن نظهر لإفريقيا تصميمنا على الذهاب إلى هناك في هذه المنافسة".

ومن جانبه قال الجناح فايز سليماني صاحب هدف الفوز على توجو: "ليس لدي ضغط على عاتقي".

وأتم سليماني "سنقاتل جميعا معا لانتزاع النصر والتأهل. نحن ننتظر المباراة بفارغ الصبر".

وكانت جزر القُمر قد اقتنصت أول 3 نقاط من تحقيق الفوز خارج قواعدها على توجو بهدف دون مقابل سجله سليماني.

ويحتاج منتخب جزر القُمر نقطة على الأقل مع تعثر كينيا أمام مصر من أجل التأهل الرسمي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ويأمل المنتخب الذي يحل ثانيا بفارق الأهداف عن منتخب مصر المتصدر برصيد 8 نقاط للفوز من أجل تأكيد التأهل التاريخي.

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