حمادة صدقي لـ في الجول: فترة التوقف غير مفيدة لـ موسيماني والأهلي.. وشريف يستحق فرصة أكبر

الخميس، 25 مارس 2021 - 10:38

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - موسيماني

يرى حمادة صدقي نجم الأهلي السابق والمدرب السابق لسموحة أن فترة التوقف الدولي الحالية لن غير مفيدة للفريق الأحمر ومدربه بيتسو موسيماني.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

FilGoal.com توجه لنجوم الأهلي السابقين لمعرفة رأيهم في التحديات التي تواجه موسيماني والفريق الأحمر في الفترة المقبلة، ومن يستحق الحصول على فرصة أكبر.

وقال حمادة صدقي لـFilGoal.com: "لا أعتقد أن فترة التوقف ستفيد موسيماني في عمله الفني بسبب غياب اللاعبين الدوليين ولاعبي المنتخب الأولمبي وهذا الأمر أيضا مع الفرق التي لديها عدد كبير من الدوليين".

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وأضاف "ربما تكون فترة التوقف فرصة لعودة المصابين وتعافيهم".

وأكمل "التعامل مع ضغط المباريات يكون من خلال التحضير البدني الجيد وتجهيز البدلاء للدخول في حساباته لتعويض الإصابات المتوقعة وإراحة العناصر المجهدة نتيجة هذا الضغط وبالتأكيد هناك عمل فني معتاد من الجهاز الفني".

وأتم تصريحاته "محمد شريف لاعب مميز ويستحق أن يحصل على فرصة أكبر في الفترة المقبلة، وموسيماني ينفذ هذا الدور ويعمل على تدوير اللعب بين الجميع بشكل مناسب".

ويسافر الأهلي إلى السودان يوم 31 مارس الجاري استعدادا لمواجهة المريخ في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حمادة صدقي محمد شريف موسيماني
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