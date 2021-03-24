تصفيات إفريقيا - هادي خشبة لـ في الجول: أتوقع تألق أفشة.. واختلف مع الانتقادات الموجهة للبدري

يرى هادي خشبة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن اختيارات حسام البدري المدير الفني للفراعنة جيدة، ولا يوجد منطقية في الانتقادات الموجهة له.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن الأسماء التي كانت تستحق الانضمام للمنتخب ومن المنتظر تألقه وما هو التشكيل الأنسب للفراعنة في المباراتين.

وقال هادي خشبة لـFilGoal.com: "مختلف تماما مع موجة انتقاد اختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، كل لاعب يرى نفسه الأفضل لكن الطبيعي أن المدير الفني هو صاحب الرؤية الأخيرة لأنه يختار بناء على مقومات عديدة".

وأضاف "ربما يكون لاعب مميز جدا في نقطة فنية ولكن احتياجات المباراة لا تتوافق معه وبالتالي يصبح ضمه على حساب لاعب آخر غير منطقي".

وأكمل "كرة القدم هي لعبة المتغيرات السريعة المتلاحقة والأسماء التي انضمت لا جدال عليها والاسماء التي لم يحالفها التوفيق لديها فرصة للاجتهاد وعرض نفسها من خلال الملعب من جديد".

وأوضح "لا يوجد مدير فني في العالم سوف يستبعد لاعب يمكن أن يفيد خطته لأنه لا أحد يعمل ضد مصلحة نفسه".

وعن اللاعب الذي يتوقع تألقه مع المنتخب قال هادي خشبة: "أتوقع ظهور محمد مجدي أفشة بمستوى جيد".

وعن التشكيل الأنسب من وجهة نظره لمواجهة كينيا اختار هادي خشبة:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف.

الوسط: محمد النني – السولية – أفشة.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه.