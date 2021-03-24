تصفيات إفريقيا - حمادة صدقي لـ في الجول: لابد من احترام اختيارات البدري.. وصلاح مرشح دائم للتألق

يرى حمادة صدقي نجم الأهلي والمدرب المساعد الأسبق لمنتخب مصر أن اختيارات حسام البدري المدير الفني للفراعنة جيدة ويجب احترامها.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن الأسماء التي كانت تستحق الانضمام للمنتخب ومن المنتظر تألقه وما هو التشكيل الأنسب للفراعنة في المباراتين.

وقال حمادة صدقي لـFilGoal.com: "الجهاز الفني للمنتخب الوطني ضم الأسماء التي يرى إنها تستحق وفقا لما قدمه من عمل ودراسة الجميع".

وأضاف "لابد من احترام اختياراته وهذا الجدل معتاد ومستمر ولكنه لا يستحق كل هذا القدر من الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتراشق الذي شاهدناه".

وأكمل "أي مدير فني يبدأ بحوالي 40 لاعبا ويختصرهم إلى 27 مثلا ثم يسافر مصطحبا 22 ومن الطبيعي أن يكون لدى المدير الفني وجهة نظر ورؤية لاحتياجاته".

وواصل "في مثل هذه الحالات أعتقد أن الأفضل الإعلان عن قوائم المنتخب في مؤتمر صحفي تتاح خلاله الفرصة للإعلاميين للاستفسار عن معايير ضم أو استبعاد أي لاعب".

وتابع "كل المجموعة التي انضمت لا غبار عليها ومن خرجوا من القائمة أيضا مميزين وأحترم ما قدموه لكن قرارات الجهاز الفني يجب أن تحظى بالاحترام الكافي من الجميع".

وأكد من الصعب توقع من سوف يتألق من بين هذه المجموعة من اللاعبين، لكن لاعبا مثل محمد صلاح مرشح دائم ومستمر ليكون الأخطر والأبرز في أي تشكيلة".

واختار حمادة صدقي التشكيل الأنسب لمنتخب مصر ضد كينيا كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد – محمد النني – أفشة.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه.