إنريكي: بيدري وإنييستا لاعبان مختلفان.. وهذا رأيي حول مبابي وهالاند

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 18:35

كتب : FilGoal

بيدري بقميص برشلونة

يرى لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أن بيدري لاعب برشلونة مختلف عن أندريس إنييستا لاعب الفريق الكتالوني السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي.

بيدري

النادي : برشلونة

أندرس إنييستا

النادي : فيسيل كوبي

برشلونة
الدوري الإسباني

ويعد بيدري هو خليفة إنييستا في نظر العديد من مشجعي برشلونة، وهو ما ردده رونالد كومان مدرب الفريق.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بيدري وإنيستا لاعبا مختلفان".

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وأوضح "يجب السماح لبيدري بارتكاب الأخطاء حتى يتعلم منها".

وأضاف "بيدري لديع الرغبة (للنجاح) والعمل، وأنا أعرفه منذ أن كان في منتخب دون 21 عاما".

بيدري (18 عاما) حصل على الاستدعاء الأول له للانضمام لمنتخب إسبانيا في التوقف الدولي الحالي.

وتحول للحديث عن اختيارات لقائمة منتخب إسبانيا، وقال: "قررنا الاختيار بعد عقد اجتماعات استمرت لساعات طويلة، سواء كانت وجها لوجه أو عن طريق الفيديو".

وحول إمكانية اللعب بماركوس يورنتي كجناح مثلما يلعب في أتلتيكو مدريد "من الممكن أن يحدث هذا الأمر، هو يلعب هكذا مع فريقه وأن أُقدر ذلك".

وأشاد ببراين خيل لاعب إيبار المعار من إشبيلية والمنضم للمنتخب، وقال: "معجب بقدراته للغاية، وبعد أول حديث لي معه أدركت مدى نضوجه".

وواصل "مدربه في إيبار (خوسيه لويس مينديليبار) يستحق الشكر على تواجده معنا".

وعن لاعبه المفضل من كيليان مبابي نجم فرنسا وباريس سان جيرمان وإرلينج هالاند هداف النرويج وبروسيا دورتموند، أتم :"لأنه سؤال افتراضي فسأقول إما كليهما أو لا".

وتستعد إسبانيا لمواجهة اليونان وجورجيا وكوسوفو على الترتيب في تصفيات قارة أوروبا لكأس العالم 2022.

بيدري أندريس إنييستا برشلونة
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