مؤتمر شوقي غريب: هذه عوامل ضم لاعبا محترفا للمنتخب الأولمبي.. وسبب القائمة الكبيرة للمعسكر

شدد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن هناك عدة عوامل تجعله بناء عليه يقرر هل سيضم لاعبا محترفا لصفوف الفريق في أولمبياد طوكيو أم لا.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي معسكرا مفتوحا في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وضم غريب خلاله 32 لاعبا.

وعقد شوقي غريب مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء للحديث عن تفاصيل المعسكر وما يفكر فيه بشأن القائمة.

وبدأ المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي مؤتمره قائلا: "تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنص أنه يجب أن يكون كل لاعب مقيدا في اللجنة الأولمبية الدولية لأن أي لاعب غير مقيد فيها لن يستطيع السفر معنا لطوكيو".

وواصل "ذلك القيد هو بمثابة التأشيرة التي تُمنح للاعب ليحصل على حق المشاركة في الأولمبياد".

وأكمل "في 15 مايو المقبل هذا اليوم الأخير لقيد 50 لاعبا ثم يوم 30 يونيو يجب علينا اختصار القائمة لـ18 لاعبا فقط من بينهم حارسي مرمى يرتدون الأرقام من 1 لـ18".

وتابع "وهناك أربعة لاعبين آخرين بينهم حارس مرمى يرتدون الأرقام من 19 لـ22 لن يسمح لهم بالتواجد في غرفة الملابس وقت المباريات، لكن يُسمح لهم بالتدرب معنا والتواجد في فندق الإقامة".

وأوضح غريب "هذا الرباعي هو بمثابة بديل حال حدوث أي طارئ لأي لاعب خلال البطولة وليس قبلها".

معايير ضم لاعبا محترفا

وسُئل غريب عن معايير ضم أي لاعب محترف لصفوف منتخب مصر الأولمبي وقال: "يوم 30 يونيو نعلن عن أسماء اللاعبين كبار السن حال هناك من أردنا ضمه".

وأوضح "لو فرضنا أننا نتحدث عن لاعبا محترفا، فيجب أن أخاطب ناديه وأوضح له كافة تفاصيل مبارياتي وحال تأهلي أين ومتى سألعب كي يوافق، لو نريد ضم لاعبا من الدوري المصري فلا مشكلة لكن المحترف يجب أن أحدد كل شيء للنادي الأجنبي".

وأكمل "لو سألت باتيستوتا مدرب الأرجنتين عن ميسي ومدرب فرنسا عن مبابي سيقولان مثلما أقول".

وتابع "البرازيل حينما نظمت الأولمبياد في 2016 وأرادت الفوز بميدالية ضمت نيمار لأن هذا هدف دولة مثلنا تماما قبل أن يكون هدف اتحاد الكرة أو المنتخب".

وواصل شوقي غريب "قرارنا الفني أولا حال أردنا ضم لاعبا محترفا ثم قرار موافقة من اللاعب ومن المدير الفني لفريقه ومن النادي الأجنبي هذه كافة المعايير والعوامل المشتركة".

وانتقد غريب الأسئلة الموجهة للاعبي المنتخب الأولمبي حول رأيهم في من ينضم لهم من كبار السن في الأولمبياد وقال: "لو لاعب هو من يختار علينا أن نجلس في منازلنا".

وأردف "كذلك حينما تسأل أي لاعب بعد نهائي بطولة أمم إفريقيا بدقائق وتقول له من ينضم من الكبار، فأنت تبخسه حقه ورد فعله الغاضب سيكون طبيعي تماما لأنك تقول له سنستبعدك بعدما عملت واجتهدت وفزت".

وواصل "أنا لدي 70 لاعبا أختار من بينهم ومصر تمتلك العديد من اللاعبين المميزين، ربما من يجيب على أسئلتكم –يقصد الصحفيين- لن يتواجد معنا".

وشدد "مستعد لعمل استبيان بينكم لاختيار القائمة وأراهن أنك ربما لن تستطيع وضم اسم نجلك فيها لو كان يلعب".

سبب ضم 5 حراس والقائمة الكبيرة للمعسكر

وعن سبب ضم خمسة حراس مرمى في المعسكر قال: "حينما كنت أعمل في منتخب مصر الأول مع حسن شحاتة كنا أحيانا نضم محمد عبد المنصف وعبد الواحد السيد وواحد منهما لم يكن يلعب".

وأكمل "قمنا بضم محمد عبد الوهاب لأمم إفريقيا 2006 رغم عدم لعبه المباريات وكان من أفضل لاعبي البطولة".

وواصل "هذا معسكر تدريبي فقط أريد رؤية الجميع أمامي وأن يحصل الجميع على فرصة وألا أظلم أي لاعب منهم".

وتابع "سأفاجئكم هناك بعض اللاعبين الذين انضموا حديثا أصبحوا ينافسون اللاعبين الذين بالفعل سيتواجدون في القائمة".

وأكمل متسائلا "هل أنا لا أعرف قائمتي التي سأختارها؟ بالطبع أعرفها، لكن هناك اختلافات وينضم لنا بعض اللاعبين الجدد، أنا لا أريد التمثيل المشرف في الأولمبياد أريد من يكون في قمة تركيزه".

وواصل "على سبيل المثال في نهائي أمم إفريقيا استقبلنا هدفا من كوت ديفوار في الدقيقة 89 لأن اللاعبين ركزوا على منصات التتويج ونظروا للساعة يستعجلون نهاية اللقاء، هذا تصرف كاد يكلفنا اللقب".

وشدد "لكن لو سألني أي شخص كنت أفضل خوض الأولمبياد العام الماضي وليس الحالي قبل تأجيلها".

وبرر شوقي غريب حديثه "لأنه حدثت الكثير من التغييرات للاعبين أنفسهم".

وأكمل "كنت قلت كذلك أنني لن أضم سوى من يشارك مع فريقه لكنني وجدت أن حتى من انضم للأهلي يشارك بصفة مستمرة مثل صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق، هناك كذلك خمسة لاعبين من الاتحاد السكندري يعتمد عليهم مدربهم حسام حسن".

وأوضح "المشاركة لا تعني خوض المباريات كاملة ولكنني أعني أن تكون معتاد على اللعب بصفة دورية".

وعن سبب عدم ضم عمر مرموش أتم شوقي غريب المؤتمر الصحفي قائلا: "معسكرنا لا يشمل خوض مباريات ولن نخاطب النادي الألماني لضم لاعبا لمعسكر مفتوح فقط".