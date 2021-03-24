تصفيات إفريقيا - شطة لـ في الجول: أنتظر تألق صلاح ومصطفى محمد أمام كينيا

ينتظر عبد المنعم "شطة" نجم الأهلي ومنتخب السودان السابق تألق الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد مع منتخب مصر ضد كينيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن الأسماء التي كانت تستحق الانضمام للمنتخب ومن المنتظر تألقه وما هو التشكيل الأنسب للفراعنة في المباراتين.

وقال شطة لـFilGoal.com: "لا أرى مبررا للاعتراض على قائمة المنتخب والجهاز الفني اختار وفقا لرؤيته ولدراسة الخصوم وللاستراتيجية التي يعمل عليها".

وأضاف "كما أن الأسماء التي خرجت من اختياراته لم تشهد ظلم فج لأحد".

وأكمل "كرة القدم الحديثة لا مكان بها للمجاملات والجهاز الفني بقيادة حسام البدري يعي ذلك ويعمل به واستبعاد لاعب لا يعني ظلمه ولكن هناك أولويات وأدوار ويجب أن يتحلى كل لاعب بالعقلية الاحترافية لتقبل أي قرار".

وواصل "سعيد للغاية بما يقدمه محمد عبد المنصف في هذا السن ولكن البدائل في مركزه هناك ما ربما يرجح كفتها لدى الجهاز الفني".

وتابع "أتوقع أن يتألق محمد صلاح مع المنتخب، وكذلك مصطفى محمد".

وعن التشكيل الأنسب من وجهة نظره لمواجهة كينيا اختار شطة

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد – النني – أفشة.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه.