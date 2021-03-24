تقرير: كومان يطلب "الكلمة العليا" في سوق انتقالات برشلونة

يرغب رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن يكون له الكلمة العليا في سوق الانتقالات الصيفي المقبل للفريق.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن كومان طلب من إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا أن يكون له الكلمة العليا في اختيارات اللاعبين في الموسم المقبل.

كما طلب كومان أن يتحدث مع من سيرحل عن الفريق قبل رحيله وألا يتم هذا الأمر بين اللاعب والإدارة.

وكان كومان قد طلب التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم ليون وجورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول وإريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي في الصيف الماضي لكن الإدارة السابقة برئاسة جوسيب بارتوميو لم تتعاقد مع أي لاعب منهم.

ومن المتوقع أن يتعاقد لابورتا مع عدة لاعبين لتدعيم صفوف الفريق بعد نجاحه في الانتخابات وحصوله على منصب الرئيس.

وارتبط برشلونة بسيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي بحسب تقرير شبكة "tyc sports" الأرجنتينية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 62 نقطة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ66 نقطة.

ويمتد عقد كومان مع الفريق حتى عام 2022.