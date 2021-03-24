أسامة نبيه يوضح حقيقة تقديم مذكرة ضد المثلوثي

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 17:46

كتب : إبراهيم رمضان

حمزة المثلوثي - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

أوضح أسامة نبيه المدرب العام لـ الزمالك حقيقة إعداده لمذكرة ضد التونسي حمزة المثلوثي وتقديمها للإدارة بسبب عدم عودته للقاهرة.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال نبيه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي: "لم أتقدم بأي مذكرة ضد المثلوثي، واللاعب سيصل للقاهرة غدا الخميس بسبب ظروف خاصة به".

وأوضح "مستاء من الشائعات التي يتم إثارتها حول الزمالك، وأطالب من الجميع تحري الدقة قبل كتابة أي أخبار عن الفريق".

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ولم يتواجد الظهير الأيمن التونسي في قائمة نسور قرطاج لمواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

وخاض المثلوثي (28 عاما) منذ انضمامه إلى الزمالك 5 مباريات في الدوري المصري ودوري الأبطال دون أن يسجل أو يصنع.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك في الدوري أسامة نبيه
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