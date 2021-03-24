مران الأهلي - سلبية مسحة الفريق.. وجلسة بين موسيماني واللاعبين

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 17:44

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي سلبية المسحة الطبية الخاصة بالفريق قبل انطلاق مران أمس الثلاثاء.

وخاض الأهلي مرانه الجماعي استعدادا لعودة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

أخبار متعلقة
الأهلي يحدد موعد السفر إلى السودان لمواجهة المريخ الأهلي يخوض ودية ضد فريق الشباب مدافع كينيا: احضروا محمد صلاح.. سأشعر بالثقة أمام مصر بعد إسقاط الأهلي

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمران.

ويلعب الأهلي صباح غدا الخميس، مباراة ودية ضد فريق الشباب بالنادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني.

ويسافر الأهلي إلى السودان يوم 31 مارس الجاري استعدادا لمواجهة المريخ في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي موسيماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر شوقي غريب: هذه عوامل ضم لاعبا محترفا للمنتخب الأولمبي.. وسبب القائمة الكبيرة للمعسكر 15 دقيقة | مصر
تصفيات إفريقيا - شطة لـ في الجول: أنتظر تألق صلاح ومصطفى محمد أمام كينيا 17 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
تقرير: كومان يطلب "الكلمة العليا" في سوق انتقالات برشلونة 33 دقيقة | الدوري الإسباني
أسامة نبيه يوضح حقيقة تقديم مذكرة ضد المثلوثي 42 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - سلبية مسحة الفريق.. وجلسة بين موسيماني واللاعبين 43 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يحدد موعد السفر إلى السودان لمواجهة المريخ ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يخوض ودية ضد فريق الشباب ساعة | الدوري المصري
فينالدوم ينفي أنباء ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 3 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 4 روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر
قد ينال إعجابك