مران الأهلي - سلبية مسحة الفريق.. وجلسة بين موسيماني واللاعبين

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي سلبية المسحة الطبية الخاصة بالفريق قبل انطلاق مران أمس الثلاثاء.

وخاض الأهلي مرانه الجماعي استعدادا لعودة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمران.

ويلعب الأهلي صباح غدا الخميس، مباراة ودية ضد فريق الشباب بالنادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني.

ويسافر الأهلي إلى السودان يوم 31 مارس الجاري استعدادا لمواجهة المريخ في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.