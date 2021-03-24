الأهلي يخوض ودية ضد فريق الشباب

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 17:03

كتب : حسام نور الدين

الأهلي ضد فيتا كلوب

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة ودية ضد فريق الشباب بالنادي.

ويلعب الأهلي ضد فريقه الشباب غدا الخميس بملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك في إطار تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة بعد التوقف الدولي.

وتقام المباراة في تمام العاشرة صباحا.

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واستأنف الأهلي تدريباته أمس الثلاثاء، بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب مواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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