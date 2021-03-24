المنتخب الأولمبي يكشف ترتيب قادته في غياب رمضان.. وطاهر: انضمام صلاح شرف لنا

قال علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي إن ترتيب شارة قيادة المنتخب في غياب رمضان صبحي لاعب بيراميدز هو طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي ثم عمر رضوان حارس أسوان ثم أسامة جلال مدافع بيراميدز.

وصرح عبد العزيز في مؤتمر صحفي: "الجيل الحالي من أفضل الأجيال في مصر والروح بينهم رائعة ولم تحدث أي خلافات بخصوص شارة القيادة".

وواصل "ترتيب الشارة في غياب رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر ثم عمر رضوان ثم أسامة جلال".

وتحدث محمود مرعي لاعب الإنتاج الحربي والمنتخب الأولمبي خلال المؤتمر حول المنافسة في خط الدفاع.

وصرح مرعي: "المنافسة بيني وبين أي لاعب في خط الدفاع مشرفة وكلنا داعمين لبعضنا البضع وأجتهد فقط، سواء كان ذلك مع دجلة أو المنتخب".

وتابع "تقييم شوقي غريب لي من خلال أدائي مع فريقي وعدم مشاركتي في كأس الأمم تحت 23 عاما لم يغضبني، دعمت زملائي ونجحنا في التأهل لأولمبياد طوكيو والتتويج بالبطولة".

وتحدث محمود جاد حارس مرمى إنبي حول إمكانية انضمام حارس من كبار السن مثل محمد الشناوي حارس الأهلي أو محمد عبد المنصف حارس دجلة في الأولمبياد.

وصرح جاد: "يسعدني ويشرفني تواجد الشناوي أو عبد المنصف أو أي حارس حتى لو على حسابي".

وواصل "القرار في النهاية لشوقي غريب وأسامة عبد الكريم، بشكل عام ارتداء قميص منتخب مصر شرف كبير لي".

ورحب طاهر محمد طاهر بانضمام محمد صلاح نجم ليفربول إلى المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021.

وصرح طاهر: "شرف كبير لنا تواجد صلاح معنا، لأنه لاعب كبير وقرار تواجده من عدمه يخص شوقي غريب".

وتابع "كلنا نركز على الأولمبياد، حلم كبير لي ولكل لاعب التواجد في القائمة النهائية المشاركة في طوكيو".

وأتم "شوقي غريب واللاعبون يبذلون جهودا كبيرا وننفذ تعليمات الجهاز الفني، كنت أتمنى المشاركة في كأس الأمم تحت 23 عاما لكن الإصابة حرمتني من المشاركة".

وتقام منافسات الأولمبياد في الفترة من 23 يوليو المقبل وحتى يوم 8 أغسطس المقبل.