عظيمة مديرا فنيا لمصر المقاصة وسراج المتحدث الرسمي

أعلن نادي مصر للمقاصة تولي محمد عظيمة القيادة الفنية للفريق خلفا لإيهاب جلال.

واعتمد مجلس إدارة المقاصة برئاسة محمد عبد السلام وبحضور أحمد عبد الخالق المشرف على الكرة تعيين الجهاز المعاون.

ولم يسبق لعظيمة خوض تجربة الرجل الأول في الدوري المصري من قبل.

صاحب الـ 52 يتمتع بتجربة عريضة في الأردن والبحرين وعمان، كما عمل مساعدا لمارتن يول في الأهلي.

وترك إيهاب جلال المقاصة لتدريب الإسماعيلي، والفريق الفيومي في المركز السادس بـ 24 نقطة من 15 مباراة.

وجاء الجهاز المعاون كالآتي:

- وليد هويدي مدير الكرة

- بلال محيي الدين مدرب عام

- طارق حجاج مدرب عام

- إسلام عادل مدرب

- أحمد البهلول مخطط أحمال

- عصام سراج متحدث رسمي

ومن المنتظر أن يعقد المقاصة مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بشئون الكرة وتطوير النادي.