مدافع كينيا: احضروا محمد صلاح.. سأشعر بالثقة أمام مصر بعد إسقاط الأهلي

ينتظر جواش أونيانجو مدافع منتخب كينيا مواجهة محمد صلاح نجم منتخب مصر بكل لهفة.

منتخب كينيا يستضيف الفراعنة يوم الخميس ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا، قبل أن يواجه توجو خارج ملعبه في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

وقال أونيانجو في تصريحات لموقع كابيتال إف أم الكيني: "احضروا محمد صلاح.. أتطلع إلى هذا التحدي والاستمتاع به".

وأضاف "صلاح لاعب كبير في ليفربول والدوري الإنجليزي وأريد أن أرى مستواي في مواجهة الأفضل في العالم".

وأوضح مدافع سيمبا التنزاني "ستكون مباراة صعبة ضد مصر لكننا مستعدون للقتال ونتوقع تحقيق نتيجة جيدة".

أونيانجو كان ضمن تشكيل سيمبا الذي تغلب على الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بهدف دون مقابل قبل أسابيع.

وأكمل "معظم اللاعبين الذين يلعبون مع الأهلي يتواجدون في صفوف المنتخب المصري، ثقتي أصبحت عالية بعد أن واجهتهم وفزت عليهم".

وأردف "أشعر بالحماس لأن أكون في الفريق الفائز مرة أخرى يوم الخميس، وبالنسبة لي لا أواجه أي ضغط".

وأتم "معنويات الجميع مرتفعة للغاية في هذا المعسكر، ونعلم أن مواجهة مصر ستشكل تحديا صعبا، لكن كل ما نريده هو الـ3 نقاط لنرى ما إذا كان بإمكاننا تحسين فرصنا في التأهل".

ويحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق 5 نقاط عن منتخبي مصر وجزر القُمر المتصدرين، فيما تحل توجو في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويتواجد في قائمة كينيا 6 لاعبين محترفين آخرين مع أونيانجو، 2 منهم فقط من القارة الأوروبية حيث الدوري السويدي، إذ غاب عدد كبير من محترفي المنتخب بسبب قيود السفر في ظل تفشي فيروس كورونا.

قائمة كينيا:

حراسة المرمى: إيان أوتينو (زيسكو يونايتد) – جيمس ساروني (أولينيزي ستارز) - جوزيف أوكوث (البنك التجاري)

الدفاع: جوزيف أوكومو (إلفسبورج السويدي) - إريك أوما (إيك السويدي) - جوش أونيانجو (سيمبا التنزاني) – جونستون أوماروا (وازيتو) – ناهاشون إليمبي (البنك التجاري) – هارون ماولي (أولينيزي ستارز) – دانييل ساكاري (كاريوبانجي شاركس) – باراكا بادي (البنك التجاري)

الوسط: أنتوني أكومو )كايزر تشيفز الجنوب إفريقي) – دوك أبويا (نكانا) – كليف نياكيا (زد المصري) – دونكان أوتينو (ليوباردز) – لورانس جوما )سوفاباكا) – كينيث موجانا (جورماهيا) – كيفين سيميو – دانسون شيتامبي (بانداري) – جيمس مازيمبي (كاريوبانجي شاركس) – دافيد أوينو (نابسا ستارز) – كيفين كيماني (وازيتو) – بونيفيس موشيري (توسكر) – عبدالله حسن (بانداري)

الهجوم: مايكل أولونجا (الدحيل القطري) – مسعود جوما (شبيبة القبائل الجزائري) – إريك كاباتيو (كاريوبانجي شاركس) – إلفيس رابيا (ليوباردز).