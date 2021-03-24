في الدرجة الثالثة - اشتباك بين الجماهير واللاعبين في مباراة السنبلاوين وبلقاس.. وبيان رسمي

شهدت مباراة السنبلاوين ضد بلقاس في الدرجة الثالثة اشتباكات بين الجماهير ولاعبي بلقاس.

وانتهى اللقاء بفوز السنبلاوين بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الدرجة الثالثة.

رد بلقاس:

وقال حسام الشربيني المدير الفني لبلقاس لـ FilGoal.com: "ذهبنا إلى ملعب السنبلاوي على أساس إنها مباراة بدون جماهير، لكن شهدنا تواجد عدد كبير منهم".

وتابع "من بداية اللقاء وهناك سباب متواصل من الجماهير تجاه بلقاس وهيثم عرابي، لكن عادل الشاذلي مدير الكرة للسنبلاوين كان متعاون معنا".

وعما حدث أوضح "الجماهير كانت سبب الأحداث بسبب السباب المتكرر واستفزاز متواصل ضد حارس مرمانا، ووالده ووالدته يشاهدانه في الملعب ومن الطبيعي أن السباب المتكرر سيوتره".

وكشف "لم أشاهد ضرب حارس المرمى للطفل لكن زملائه ذهبوا إلى الطفل وتم عقاب حارس المرمى ببطاقة صفراء، وجماهير السنبلاوين قاموا بالاشتباك معه ومع لاعبينا عقب اللقاء".

واختتم حديثه "هناك لاعب من السنبلاوين حصل على بطاقتين صفراوتين ولكن لم يتم طرده لمدة 3 دقائق حتى نبه الحكم المساعد حكم اللقاء فتم طرده، وسنقوم بتقديم مذكرة".

رد السنبلاوين:

فيما قال أحمد عمران المدير الفني لفريق السنبلاوين لـ FilGoal.com: "حققنا الانتصار بهدفين مقابل هدف، ولكن سبب الاشتباكات يعود لاحتكاك حارس مرمى بلقاء بالجماهير وعمل إشارات خارجة".

وأوضح "حارس مرمى بلقاء اعتدى على طفل حاملي الكرات وسقط الطفل أرضا مما أثار غضب الجميع، وقمنا بإخراجه رغم إنه لم يكن يريد الخروج من الملعب".

واختتم تصريحاته "بالفعل حصل محمد عزت لاعب الفريق على بطاقتين صفراوتين قبل أن ينبه الحكم المساعد حكم اللقاء ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يخرج".

بيان رسمي

أصدر نادي بلقاس بيانا رسميا عن الواقعة وانتقد الأفعال البعيدة عن الروح الرياضية وقرر معاقبة المخطئين من النادي.

وجاء البيان كالآتي:

- في إطار حرص الإدارة الرياضية لنادي بلقاس، بإشراف هيثم عرابي على مواصلة نجاحات الفريق بالدور لم نغفل يومًا عن إعلاء راية الأخلا، بل ونراها تعلو فوق راية كرة القدم، على الرغم من شغفنا وشغف جماهيرنا بها.

- وعلى الرغم من استيائنا الشديد مما جرى خلال مباراتنا مع فريق السنبلاوين من أحداث نراها مؤسفة، والتي شهدت ردود أفعال من قبل الجماهير طالها الخروج عن النص، وكذلك ما حدث داخل ملعب المباراة، وهي الأفعال البعيدة كل البعد عن الروح الرياضية، إلا أننا نعلن البدء بأنفسنا، والاعتراف بأي أخطاء إن كانت قد وقعت من جانبنا، وبناء عليه:-

1- يعلن هيثم عرابي إيقاف حارس مرمى الفريق محمود عبد الله، وإيقاف مستحقاته، وتوقيع غرامة مالية عليه، نظرًا لما بدر منه من أفعال تجاه جماهير السنبلاوين، ويحرص عرابي والجهاز الفني للفريق على الاعتذار عما بدر من اللاعب تجاه المنافس وجمهوره.

2- والإدارة الرياضية بنادي بلقاس إذ تقدر بشكل كبير دور المسئولين على كرة القدم في مصر، لذا فنحن في انتظار تقرير الحكم ومراقب المباراة، أملًا في تحقيق العدل، والعدل فقط دون محاباة لأي طرف.