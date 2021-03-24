محمد إبراهيم: الابتعاد عن المنتخب أمر يحزن أي لاعب.. كل التوفيق لزملائي

قال محمد إبراهيم لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، إن الابتعاد عن منتخب مصر يحزن أي لاعب، مفسرا تغريدته التي انتشرت بعد الإعلان عن قائمة الفراعنة.

محمد إبراهيم النادي : سيراميكا كليوباترا مصر

وكتب إبراهيم عبر تويتر: "قميص منتخب مصر كبير وغالي وشرف لأي لاعب أن يرتديه، والابتعاد عن المنتخب أمر يحزن أي لاعب".

وشدد "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وزملائي في الفترة الحالية. ربنا يوفقهم ويفرحونا بتحقيق هدف التأهل لأمم إفريقيا".

تيشيرت منتخب مصر كبير وغالي وشرف لأي حد أنه يرتديه والأبتعاد عن المنتخب أمر يحزن أي حد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وزملائي في الفترة الحالية، ربنا يوفقهم ويفرحونا بتحقيق هدف التأهل لأمم إفريقيا #منتخب_مصر ❤️💪. — Mohamed ibrahim (@mibrahimoff) March 24, 2021

وكان إبراهيم قد كتب تغريدة بعد دقائق من إعلان القائمة قبل أسبوع، قال فيها "الجنسية مصري والله العظيم".

الاسم : محمد ابراهيم الجنسية : والله العظيم مصري — Mohamed ibrahim (@mibrahimoff) March 18, 2021

صاحب الـ 29 عاما لعب 16 مباراة مع كليوباترا هذا الموسم، ويملك 7 مباريات دولية.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي الخميس والإثنين المقبلين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد جزر القُمر صاحبة المركز الثاني، فيما تحل كينيا ثالثة بـ 3 نقاط.

ويكفي مصر التعادل أمام كينيا بأي نتيجة لتضمن التأهل رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون.