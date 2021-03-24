محمد إبراهيم: الابتعاد عن المنتخب أمر يحزن أي لاعب.. كل التوفيق لزملائي

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 15:06

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم وأيمن أشرف - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

قال محمد إبراهيم لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، إن الابتعاد عن منتخب مصر يحزن أي لاعب، مفسرا تغريدته التي انتشرت بعد الإعلان عن قائمة الفراعنة.

محمد إبراهيم

النادي : سيراميكا كليوباترا

مصر

وكتب إبراهيم عبر تويتر: "قميص منتخب مصر كبير وغالي وشرف لأي لاعب أن يرتديه، والابتعاد عن المنتخب أمر يحزن أي لاعب".

وشدد "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وزملائي في الفترة الحالية. ربنا يوفقهم ويفرحونا بتحقيق هدف التأهل لأمم إفريقيا".

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وكان إبراهيم قد كتب تغريدة بعد دقائق من إعلان القائمة قبل أسبوع، قال فيها "الجنسية مصري والله العظيم".

صاحب الـ 29 عاما لعب 16 مباراة مع كليوباترا هذا الموسم، ويملك 7 مباريات دولية.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي الخميس والإثنين المقبلين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد جزر القُمر صاحبة المركز الثاني، فيما تحل كينيا ثالثة بـ 3 نقاط.

ويكفي مصر التعادل أمام كينيا بأي نتيجة لتضمن التأهل رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون.

محمد إبراهيم سيراميكا كليوباترا منتخب مصر
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