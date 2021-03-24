تغيير حكم مباراة كينيا ومنتخب مصر

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 14:42

كتب : FilGoal

فيكتور جوميز - حكم جنوب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تغييرا في طاقم حكام مباراة كينيا، ضد منتخب مصر، في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وكان من المفترض أن يقود الجنوب إفريقي فيكتور جوميز المباراة، ولكن إصابته بكورونا دفعت كاف لمنح المباراة لمواطنه ثاندو ندزاندزيكا.

ويعاون ندزاندزيكا زاكيلي سيويلا، وأثينكوسي ندونجيني، وتوم أبونجيلي كحكم رابع.

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ويخوض ندزاندزيكا مباراته الدولية الأولى.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي الخميس والإثنين المقبلين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد جزر القُمر صاحبة المركز الثاني، فيما تحل كينيا ثالثة بـ 3 نقاط.

ويكفي مصر التعادل أمام كينيا بأي نتيجة لتضمن التأهل رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون.

كينيا مصر فيكتور جوميز
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