قائد كينيا: سنقاتل من أجل الفوز على مصر

أوضح مايكل أولونجا قائد منتخب كينيا أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز على منتخب مصر لوجود فرصة في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا المقبلة.

منتخب كينيا يستضيف الفراعنة يوم الخميس ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا، قبل أن يواجه توجو خارج ملعبه في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

وقال أولونجا في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "نحن نعلم أننا سنواجه فريقا صعبًا للغاية، لكننا شجعنا أنفسنا لعلمنا أننا ما زلنا نملك فرصة في التأهل لبطولة الأمم الإفريقية".

وشدد مهاجم الدحيل القطري "سنقاتل من أجل الفوز على منتخب مصر".

في غياب النجم فيكتور وانياما لاعب توتنام السابق ومونتريال الكندي حاليا، استقر جاكوب "جوست" مولي مدرب كينيا على أولونجا لقيادة الفريق ضد مصر.

وأضاف أولونجا "إنه لشرف كبير أن أحمل شارة قيادة المنتخب الكيني وبالتأكيد أريد أن أقدم أفضل ما لدي".

ويحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق 5 نقاط عن منتخبي مصر وجزر القُمر المتصدرين، فيما تحل توجو في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن أولونجا غاب عن المباراتين الأخيرتين من التصفيات ضد جزر القمر بسبب قيود السفر المتعلقة بانتشار فيروس كورونا حين كان يلعب في الدوري الياباني.

ويتواجد في قائمة كينيا 6 لاعبين محترفين آخرين مع أولونجا، 2 منهم فقط من القارة الأوروبية حيث الدوري السويدي، إذ غاب عدد كبير من محترفي المنتخب بسبب قيود السفر في ظل تفشي فيروس كورونا.

قائمة كينيا:

حراسة المرمى: إيان أوتينو (زيسكو يونايتد) – جيمس ساروني (أولينيزي ستارز) - جوزيف أوكوث (البنك التجاري)

الدفاع: جوزيف أوكومو (إلفسبورج السويدي) - إريك أوما (إيك السويدي) - جوش أونيانجو (سيمبا التنزاني) – جونستون أوماروا (وازيتو) – ناهاشون إليمبي (البنك التجاري) – هارون ماولي (أولينيزي ستارز) – دانييل ساكاري (كاريوبانجي شاركس) – باراكا بادي (البنك التجاري)

الوسط: أنتوني أكومو )كايزر تشيفز الجنوب إفريقي) – دوك أبويا (نكانا) – كليف نياكيا (زد المصري) – دونكان أوتينو (ليوباردز) – لورانس جوما )سوفاباكا) – كينيث موجانا (جورماهيا) – كيفين سيميو – دانسون شيتامبي (بانداري) – جيمس مازيمبي (كاريوبانجي شاركس) – دافيد أوينو (نابسا ستارز) – كيفين كيماني (وازيتو) – بونيفيس موشيري (توسكر) – عبدالله حسن (بانداري)

الهجوم: مايكل أولونجا (الدحيل القطري) – مسعود جوما (شبيبة القبائل الجزائري) – إريك كاباتيو (كاريوبانجي شاركس) – إلفيس رابيا (ليوباردز)