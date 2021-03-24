حمادة أنور: النقاز استغل خطأ إداري لفسخ تعاقده.. تم تأجيل حل مجلس الزمالك بسبب النتائج

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 13:22

كتب : FilGoal

أحمد فتوح ضد حمدي النقاز في مباراة الترجي والزمالك - موقع الزمالك الرسمي

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن حل المجلس تم تأجيله بسبب النتائج والانتظار إلى ما بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حمدي النقاز

النادي : الترجي

الزمالك

وكان قد تم حل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة ثلاثية مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيقات في المخالفات الخاصة بالمجلس.

وقال حمادة أنور عبر قناة الشمس: "كان هناك بوادر لحل إدارة الزمالك في الفترة ما قبل مباراة الرجاء".

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وأوضح "القرار كان موجودا ولكن تم تأجيله إلى ما بعد النهائي بسبب النتائج وتأهل الفريق".

وبالحديث عن تأخر مستحقات اللاعبين قال: "هناك نسبة 25% تتحدد بناء على المشاركات ويتم صرفها في نهاية الموسم ورحل المجلس قبل ذلك الموعد".

وتابع "ربما هناك قسط أو اثنين متأخرين لكن جائحة كورونا تسببت في أزمة مالية لجميع الأندية".

وعن موقف حمدي النقاز كشف أنور "موقفه مختلف عن المستحقات المتأخرة، حصل اللاعب على خطاب من النادي يفيد بالحصول على مستحقاته شهريا".

وشدد "ذلك رغم إنه يحصل على 4 دفعات سنويا، كان هناك خطأ بالتأكيد من الجهاز الإداري وقتها".

واعترف أنور "كان ذلك خطأ بالطبع لأنه عندما لم يحصل على راتبه لمدة شهرين تقدم بطلب فسخ تعاقده رغم أنه يحصل على مستحقاته كل 3 أشهر".

واختتم تصريحاته "استغل النقاز الخطأ الإداري وقام بفسخ تعاقده، هو كان يعلم ما يفعله جيدا".

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