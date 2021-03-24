ماذا ينتظر ريال مدريد - تكرار ثنائية موسم 2016-2017 أو تأزم موقف زيدان

ينتظر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد مشوارا صعبا خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء التوقف الدولي.

وتسعى كتيبة زيدان لعدم خروج ريال مدريد بموسم صفري دون بطولات وتكرار ثنائية موسم 2016 - 2017.

ودع ريال مدريد منافسة كأس الملك التي تأهل برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو في النهائي، كما خسر ريال مدريد لقب السوبر الإسباني.

ينافس ريال مدريد بقوة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وقد يختتم الموسم بتحقيقهما مثلما فعل في 2017.

بعد نهاية التوقف الدولي، سنكون على موعد مع الفترة الحاسمة لموسم شاق.

الدوريات الأوروبية وصلت للمرحلة الأهم، تظهر بوادر هوية البطل وتحدد ملامح المسابقات المحلية والقارية.

FilGoal.com يقربكم أكثر من الفرق الأوروبية الكبرى قبل العودة مرة أخرى للمنافسات، لتعرف ماذا ينتظرهم في شهري أبريل ومايو.

الموقف والهدف

يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر قبل 10 جولات من النهاية.

ينتظر ريال مدريد تعثر أتليتكو مدريد والتفوق على برشلونة في الكلاسيكو من أجل تحقيق اللقب في النهاية.

ويدافع ريال مدريد عن لقب الدوري الإسباني بعدما حققه الموسم الماضي بعد غياب ثلاث سنوات.

ويصطدم ريال مدريد بمواجهة ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في طريقه نحو اللقب الـ 14 في تاريخ البطولة.

وغاب ريال مدريد عن التتويج بأخر نسختين من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بثلاثة ألقاب متتالية.

أما كأس الملك فودع ريال مدريد البطولة مبكرا وتأهل للنهائي برشلونة ضد أتليتك بلباو.

الهدف من المتبقي من الموسم الجاري هو تكرار إنجاز موسم 2016 - 2017 بالجمع بين ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا أو يتأزم موقف زيدان.

المنافسون

أتليتكو مدريد وبرشلونة وليفربول منافسون ريال مدريد الواضحون حتى الآن.

أتليتكو مدريد على قمة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة و6 نقاط عن ريال مدريد.

هناك مواجهة منتظرة بين ريال مدريد ضد برشلونة يوم 10 أبريل قبل مواجهة أخرى في الدوري بين برشلونة وأتليتكو مدريد، قد تخدم نتائج المواجهتين الفريق الملكي في صراعه على اللقب.

لكن مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة تأتي بين مواجهتين حاسمتين أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

إذ يستضيف ريال مدريد فريق ليفربول يوم 6 أبريل في ذهاب ربع النهائي قبل أن يحل ضيفا في 14 من الشهر نفسه.

يعاني ليفربول الفترة الحالية في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابات وتراجع مستوى الفريق لكنه يبقى منافسا قويا وعقبة للنادي الإسباني تجاه المربع الذهبي لدوري الأبطال.

لن تنته المواجهات الصعبة لريال مدريد بمواجهات ليفربول وبرشلونة، إذ يلعب الفريق ضد ريال بيتيس وخيتافي وإشبيلية وغرناطة وأتليتك بلباو وفياريال في الدوري، كما أن تأهله في دوري الأبطال سيجعله يلاقي الفائز من تشيلسي وبورتو.

المدير الفني

قد يتحدد مستقبل زيدان مع ريال مدريد بناء على الفترة المتبقية من الموسم، فالجمع بين ثنائية الدوري ودوري الأبطال بالتأكيد سيرفع حظوظ استمراره للموسم المقبل.

أما في حال خروج ريال مدريد بموسم صفري دون بطولات فربما تشهد الإدارة الفنية تغييرا محتملا.

وكان أخر موسم شهد عدم تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني أو كأس الملك أو دوري الأبطال هو 2014-2015 وشهد وقتها إقالة كارلو أنشيلوتي رغم تتويجه بلقب كأس العالم للأندية.

التوقع

يحدد شهر أبريل بشكل كبير ملامح مصير زيدان مع ريال مدريد بعد الثلاث مواجهات الصعبة المتتالية أمام ليفربول ثم برشلونة ثم ليفربول مرة أخرى.

وداع ريال مدريد لدوري أبطال أوروبا وخسارة الكلاسيكو والابتعاد عن لقب الدوري في أسبوع تقريبا قد يقرب زيدان من الخروج من القيادة الفنية للفريق.

ولكن على العكس تماما قد يكون ذلك الأسبوع هو بداية الخطوة المنتظرة للجمع بين ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا.

فتأهل ريال مدريد على حساب ليفربول يصعد به لنصف النهائي ويجعل حظوظه قوية للوصول إلى المباراة النهائية، وأيضا التغلب على برشلونة يصعد به للمركز الثاني ومواصلة اللحاق بأتليتكو مدريد.

ترتيب مباريات الفريق:

3 أبريل يستضيف إيبار (الدوري الإسباني)

6 أبريل يستضيف ليفربول (دوري أبطال أوروبا)

10 أبريل يستضيف برشلونة (الدوري الإسباني)

14 أبريل يحل ضيفا على ليفربول (دوري أبطال أوروبا)

21 أبريل يحل ضيفا على قادش (الدوري الإسباني)

25 أبريل يستضيف ريال بيتيس (الدوري الإسباني)

27 أو 28 أبريل (ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حال التأهل)

28 أبريل يحل ضيفا على خيتافي (الدوري الإسباني)

2 مايو يستضيف أوساسونا (الدوري الإسباني)

4 أو 5 مايو (إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حال التأهل)

9 مايو يستضيف إشبيلية (الدوري الإسباني)

12 مايو يحل ضيفا على غرناطة (الدوري الإسباني)

16 مايو يحل ضيفا على أتليتك بلباو (الدوري الإسباني)

23 مايو يستضيف فياريال (ختام الدوري الإسباني)

29 مايو (نهائي دوري أبطال أوروبا حال التأهل)