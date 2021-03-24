نوير: لوف يستحق هدية التتويج باليورو قبل رحيله

يسعى مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا للتتويج ببطولة يورو 2020 الصيف المقبل من أجل إنهاء مشوار يواكيم لوف مدرب المنتخب بأفضل شكل ممكن.

لوف سيرحل عن تدريب المنتخب الألماني بعد 15 عاما، عقب نهاية مشوار ألمانيا في بطولة اليورو الصيف المقبل.

وقال نوير في تصريحات نشرها موقع ناديه: "انضممت لمنتخب ألمانيا في عام 2009 عندما كنت صغيرًا. لقد جربت كل شيء مع هذا المدرب. إنه أمر مميز بالنسبة لي أيضًا".

وأضاف "لقد مررنا ببعض الصعود والهبوط معًا. لقد كانت فترات ناجحة في معظم الأوقات، بلغنا القمة سويا بالتتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل".

في 2009 ظهر نوير لأول مرة مع المانشافت تحت قيادة لوف، وخاض كلاهما منذ ذلك الوقت 96 مباراة دولية، وظهرا في بطولتين أوروبيتين وثلاث بطولات لكأس العالم.

وواصل البالغ من العمر 34 عامًا "نطمح إلى تحقيق بعض الأهداف، ونريد أن نتوج العصر الناجح بنهاية جميلة ونمنح لوف هدية فراق. فهو يستحق ذلك بعد فترة نجاحه".

وتحتضن 12 مدينة بطولة يورو 2020 الصيف المقبل بعد تأجيلها لمدة عام كامل بسبب انتشار فيروس كورونا.

مباريات منتخب ألمانيا الثلاث الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 ستبدأ يوم الخميس ضد أيسلندا ثم يوم الأحد أمام رومانيا ويوم الأربعاء 31 مارس ضد مقدونيا الشمالية.

وأتم قائد بايرن ميونيخ "المباريات الـ3 مهمة بالنسبة لنا، ولا مجال لارتكاب الأخطاء".

ويلعب المنتخب الألماني ضمن المجموعة العاشرة مع منتخبات رومانيا وإيسلندا وأرمينيا ومقدونيا الشمالية وليشتنشتاين.