آس: بايرن ميونيخ يتصدر سباق ضم فاسكيز

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد

يتصدر نادي بايرن ميونيخ سباق ضم لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وأشار التقرير أن الجناح الإسباني انتظر عدة أشهر لكي يحسن ريال مدريد بنود عقده الجديد، لكن ذلك لم يحدث، وبناء عليه بدأ في سماع العروض المقدمة إليه، والآن بايرن ميونيخ هو أحد الخيارات المطروحة أمامه.

وكثفت إدارة بايرن ميونيخ اتصالاتها مع ممثلي اللاعب خلال الفترة الماضية، وتقدمت المفاوضات كثيرا خلال الأيام الماضية، وتقاربت وجهات النظر، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد.

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وألمح التقرير إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستحسم مستقبل فاسكيز ووجهته القادمة.

وأوضح التقرير أن نية لوكاس الذي يتم عامه الـ30 في شهر يوليو المقبل هي الاستمرار مع ريال مدريد، لكن النادي الآن يضع ضمن أولوياته مفاوضات أخرى ولا ينوي تغيير البنود التي عرضها في عرضه الأول للاعب.

لم يقتنع فاسكيز بذلك العرض، ولم يشفع للاعب رغبة زين الدين زيدان مدربه في استمراره أو مستواه ومساعدته هذا الموسم في تغيير الموقف.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يرغب في منح فرصة للاعبين واعدين ضمن صفوفه أكثر من فاسكيز مثل رودريجو وفينيسيوس، وقد يعيق وجود لوكاس تطورهما.

من جانبه، يرحب فاسكيز بفكرة الانضمام إلى بايرن ميونيخ، نظرا لأنه واحد من كبار الأندية في القارة وبطل أوروبا والعالم، لذا لن تكون خطوة للخلف.

الفريق الألماني لديه قناعة بأن فاسكيز سيكون إضافة رائعة بسبب قدرته على اللعب كجناح وظهير، ولهذا السبب أراده الفريق ويرغب في التوقيع معه في أسرع وقت.

ويمتلك بايرن حاليا في مركز الظهير الأيمن الثنائي بينجامين بافار وبونا سار، إلا أن الأخير والذي انضم خلال الصيف الماضي لم يتمكن من إقناع الفريق بعد، كما أن دوجلاس كوستا المعار من يوفنتوس حتى نهاية الموسم سيعود لفريقه في نهاية المطاف.

فاسكيز ابن أكاديمية ريال مدريد رحل إلى إسبانيول في صيف 2015 من ريال مدريد كاستيا، ثم استعاده ريال مدريد بعد عام وحيد من بيعه للفريق الكتالوني.

فاسكيز لعب بقميص الملكي في 237 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 26 هدفا وصنع 53 آخرين.

وتوج الدولي الإسباني مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر المحلية مرتين ودوري أبطال أوروبا 3 مرات والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية 3 مرات.

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