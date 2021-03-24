ماركا: عودة رونالدو إلى ريال مدريد ممكنة في حالة واحدة

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 11:07

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - كروتوني

قد تصبح عودة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إلى فريقه السابق ريال مدريد واقعا في حالة وحيدة، حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

الصحيفة الإسبانية، قالت إن رونالدو ينوي الرحيل عن يوفنتوس والعودة لريال مدريد إن قام الأخير بالتواصل معه لعودته.

وأوضح التقرير أن رونالدو متحمس حول تلك الاحتمالية، لأنه بعيدا عن العودة للنادي الذي يعتبر أسطورته وكتب تاريخه فيه، لديه قناعة تامة أن بإمكانه المساهمة كثيرا في الفريق.

أخبار متعلقة
ريال مدريد يواجه ليفربول على ملعبه.. الحكومة الإسبانية ترفع حظر الوافدين من بريطانيا بيل: سأعود لـ ريال مدريد تقرير: زيدان مستمر مع ريال مدريد لموسم إضافي.. وأمر قد يجعله يرحل لتدريب فرنسا

وتعد الخطوة الأولى لكي يعود رونالدو مرة أخرى إلى ريال مدريد حسب التقرير، هي قرار اللاعب نفسه بالرحيل عن الفريق الإيطالي. ويبدو أن مغامرته في إيطاليا قد انتهت.

وألمح التقرير إلى أن رونالدو وجد واقعا مختلفا عما توقعه في مسيرته مع يوفنتوس، ويرغب في إنهاء مسيرته مع الفريق.

رونالدو صاحب الـ36 عاما انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صيف 2018 بمبلغ 117 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

ومنذ ذلك الحين سجل البرتغالي 92 هدفا في 121 مباراة بجميع المسابقات وتُوج بـ 4 ألقاب.

وشارك رونالدو خلال الموسم الجاري في 34 مباراة بكل المسابقات وسجل خلالها 30 هدفا وصنع 4 آخرين.

في إسبانيا سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك – عودة بنشرقي وتدريب خاص له مع محمود علاء.. وجلسة مع عبد الشافي 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب كينيا: منتخب مصر ضمن الأفضل في القارة.. ونسعى لتحقيق ما يحدث لأول مرة 26 دقيقة | منتخب مصر
من يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام كينيا ساعة | منتخب مصر
ماذا ينتظر ريال مدريد - تكرار ثنائية موسم 2016-2017 أو تأزم موقف زيدان ساعة | الدوري الإسباني
نوير: لوف يستحق هدية التتويج باليورو قبل رحيله ساعة | أوروبا
آس: بايرن ميونيخ يتصدر سباق ضم فاسكيز ساعة | الدوري الإسباني
ماركا: عودة رونالدو إلى ريال مدريد ممكنة في حالة واحدة 2 ساعة | الدوري الإسباني
قرارات قوية من إدارة طنطا بعد رفض لاعبي الفريق التدريب أو أداء المباريات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 3 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 4 روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر
قد ينال إعجابك