ماركا: عودة رونالدو إلى ريال مدريد ممكنة في حالة واحدة

قد تصبح عودة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إلى فريقه السابق ريال مدريد واقعا في حالة وحيدة، حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

الصحيفة الإسبانية، قالت إن رونالدو ينوي الرحيل عن يوفنتوس والعودة لريال مدريد إن قام الأخير بالتواصل معه لعودته.

وأوضح التقرير أن رونالدو متحمس حول تلك الاحتمالية، لأنه بعيدا عن العودة للنادي الذي يعتبر أسطورته وكتب تاريخه فيه، لديه قناعة تامة أن بإمكانه المساهمة كثيرا في الفريق.

وتعد الخطوة الأولى لكي يعود رونالدو مرة أخرى إلى ريال مدريد حسب التقرير، هي قرار اللاعب نفسه بالرحيل عن الفريق الإيطالي. ويبدو أن مغامرته في إيطاليا قد انتهت.

وألمح التقرير إلى أن رونالدو وجد واقعا مختلفا عما توقعه في مسيرته مع يوفنتوس، ويرغب في إنهاء مسيرته مع الفريق.

رونالدو صاحب الـ36 عاما انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صيف 2018 بمبلغ 117 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

ومنذ ذلك الحين سجل البرتغالي 92 هدفا في 121 مباراة بجميع المسابقات وتُوج بـ 4 ألقاب.

وشارك رونالدو خلال الموسم الجاري في 34 مباراة بكل المسابقات وسجل خلالها 30 هدفا وصنع 4 آخرين.