قرارات قوية من إدارة طنطا بعد رفض لاعبي الفريق التدريب أو أداء المباريات الأربعاء، 24 مارس 2021 - 11:02 كتب : رضا السنباطي ممر شرفي من طنطا لـ الأهلي طنطا نرشح لكم أخر الأخبار حمادة أنور: النقاز استغل خطأ إداري لفسخ تعاقده.. تم تأجيل حل مجلس الزمالك بسبب النتائج 6 دقيقة | الدوري المصري مران الزمالك – عودة بنشرقي وتدريب خاص له مع محمود علاء.. وجلسة مع عبد الشافي 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا مدرب كينيا: منتخب مصر ضمن الأفضل في القارة.. ونسعى لتحقيق ما يحدث لأول مرة 33 دقيقة | منتخب مصر من يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام كينيا ساعة | منتخب مصر ماذا ينتظر ريال مدريد - تكرار ثنائية موسم 2016-2017 أو تأزم موقف زيدان ساعة | الدوري الإسباني نوير: لوف يستحق هدية التتويج باليورو قبل رحيله ساعة | أوروبا آس: بايرن ميونيخ يتصدر سباق ضم فاسكيز 2 ساعة | الدوري الإسباني ماركا: عودة رونالدو إلى ريال مدريد ممكنة في حالة واحدة 2 ساعة | الدوري الإسباني التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. من يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام كينيا مدرب كينيا: منتخب مصر ضمن الأفضل في القارة.. ونسعى لتحقيق ما يحدث لأول مرة ماذا ينتظر ريال مدريد - تكرار ثنائية موسم 2016-2017 أو تأزم موقف زيدان مران الزمالك – عودة بنشرقي وتدريب خاص له مع محمود علاء.. وجلسة مع عبد الشافي ماركا: عودة رونالدو إلى ريال مدريد ممكنة في حالة واحدة الأكثر مشاهدة 1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 3 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 4 روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر أمس اليوم غدا تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 - غينيا - مالي لم تبدأ 18:00 تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 - رواندا - موزمبيق لم تبدأ 15:00 تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 - أوغندا - بوركينا فاسو لم تبدأ 15:00 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا - تركيا - هولندا لم تبدأ 19:00 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا - فرنسا - أوكرانيا لم تبدأ 21:45 تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 - جُزر القُمر - توجو لم تبدأ 15:00 تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 - كينيا - مصر لم تبدأ 18:00 تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 - ليبيا - تونس لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 - زامبيا - الجزائر لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 - جنوب إفريقيا - غانا لم تبدأ 18:00 قد ينال إعجابك