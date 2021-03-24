قرارات قوية من إدارة طنطا بعد رفض لاعبي الفريق التدريب أو أداء المباريات

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 11:02

كتب : رضا السنباطي

ممر شرفي من طنطا لـ الأهلي

طنطا
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