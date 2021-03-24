مواعيد مباريات الأربعاء 24 مارس 2021.. فرنسا تواجه أوكرانيا وتركيا ضد هولندا

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 10:42

كتب : FilGoal

جريزمان ومارسيال منتخب فرنسا

يواجه منتخب تركيا نظيره هولندا ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات قارة أوروبا لكأس العالم 2022، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره أذربيجان في التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة في نفس الدور من التصفيات ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 3".

ويستضيف منتخب فرنسا نظيره أوكرانيا في نفس الجولة، في التاسعة و45 دقيقة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

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فيما يحل منتخب ويلز ضيفا على بلجيكا في نفس الجولة والموعد، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويحل منتخب السودان ضيفا على ساوتومي وبرينسيب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في التاسعة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 4".

لمعرفة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء من هنا.

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