المنتخب الأولمبي يوضح أسباب عدم انضمام مرموش لمعسكر مارس

أوضح معتمد جمال المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي أسباب عمر اختيار شوقي غريب المدير الفني لـ عمر مرموش لاعب سانت باولي الألماني للمعسكر الحالي.

وقال معتمد جمال عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "كان من الصعب ضم عمر مرموش للمعسكر الحالي لأننا لن نخوض خلاله أي مباريات".

وأضاف "كنا فقط سنحجز تذاكر الطيران ويأتي لينضم للمعسكر ويتدرب معنا ثم يعود مرة أخرى لفريقه".

وأكمل "لذلك فضلنا عدم ضمه واستمراره مع فريقه أفضل له ولنا".

وشدد "عمر من لاعبي المنتخب بالفعل وسيتواجد معنا في الفترة المقبلة".

وسجل مرموش 5 أهداف في 13 مباراة خاضها بقميص سانت باولي في الدرجة الثانية كما صنع هدفا.