أسامة جلال: محمد صلاح سيكون إضافة قوية للمنتخب الأولمبي.. هو من أفضل 3 لاعبين في العالم

يرى أسامة جلال مدافع بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي أن محمد صلاح نجم ليفربول سيمثل إضافة قوية للفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

أسامة جلال النادي : بيراميدز مصر

وقال أسامة جلال عبر قناة أون تايم سبورتس: "إذا اختار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب محمد صلاح للمشاركة معنا في الأولمبياد سيمثل قوة كبيرة لنا".

وأضاف "صلاح واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم، وتواجده معنا يزيد من قوة المنتخب بكل تأكيد".

وأكمل "كذلك أي لاعب كبير سيختاره شوقي غريب للمشاركة معنا سيكون إضافة للمنتخب في طوكيو".

وأتم تصريحاته "لا يفرق معنا من سنواجه في الأولمبياد لأن من يريد تحقيق إنجاز عليه مواجهة كل المنتخبات القوية وهذا هو هدفنا".