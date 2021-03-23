اسكواش - ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بلاك بول للرجال.. وخروج الشوربجي وفرج

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 23:42

كتب : FilGoal

طارق مؤمن - اسكواش

تأهل ثلاثة لاعبين مصريين إلى نصف نهائي بطولة بلاك بول لرجال الاسكواش المقامة في مصر.

وودع الثنائي علي فرج ومحمد الشوربجي المصنفين الأول والثاني على العالم البطولة، بينما تأهل الثلاثي المصري طارق مؤمن ومروان الشوربجي وفارس دسوقي.

وتقام منافسات بطولة بلاك بول للرجال حتى يوم الخميس ويبلغ مجموع جوائزها 175 ألف دولار.

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وشهد ربع النهائي مفاجأة خروج محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا أمام الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت ساعة ونصف الساعة.

ونجح الويلزي ماكين في الفوز بالشوط الخامس والفاصل بنتيجة 13-11 في مباراة ماراثونية.

وفي مباراة لا تقل إثارة، نجح مروان الشوربجي في التأهل بعد الفوز على النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وفاز مروان بالشوط الفاصل بنتيجة 11-9 في مباراة استغرقت 96 دقيقة.

وتأهل طارق مؤمن إلى نصف النهائي بعد الفوز على زميله زاهد سالم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفي ختام مباريات ربع النهائي واصل فارس الدسوقي الدفاع عن لقبه ونجح في إقصاء علي فرج المصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وكان علي قد تقدم على فارس الدسوقي بشوطين مقابل شوط واحد وكانت لديه 3 فرص للفوز بالمباراة في الشوط الرابع لكن نجح فارس في الفوز بشوطين متتاليين لحسم بطاقة التأهل.

وتقام الأربعاء مباريات نصف النهائي:

طارق مؤمن × فارس دسوقي (8:00 مساء)

مروان الشوربجي × الويلزي جويل ماكين (8:45 مساء)

اسكواش طارق مؤمن علي فرج محمد الشوربجي مروان الشوربجي
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