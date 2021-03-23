سقوط مفاجئ.. موسى ديمبيلي يفقد وعيه في مران أتليتكو

شهد مران أتليتكو مدريد اليوم الثلاثاء واقعة حزينة بعدما سقط موسى ديمبيلي مهاجم الفريق أثناء المران فجأة فاقدا للوعي.

وهرع الجهاز الطبي لفريق العاصمة الإسبانية لإسعاف المهاجم الفرنسي سريعا.

وحسبما ذكرت الصحف الإسبانية فإن المهاجم الفرنسي استفاق واستطاع ترك الملعب سيرا على قدميه دون أي مساعدة.

وذهب ديمبيلي إلى المستشفى للخضوع للمزيد من الفحوصات ومعرفة سبب الإغماءة المفاجئة التي تعرض لها وتلقي العلاج.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 💥 Susto en el entrenamiento del Atlético 🤕 Moussa Dembélé ha sufrido una bajada de tensión y se ha mareado 👍🏽 El jugador se encuentra bien pendiente de evolución ⏰ Todos los detalles a las 20h en #GolSports con @LeyreBf pic.twitter.com/mc49kBFJc4 — DirectoGol (@DirectoGol) March 23, 2021

وانضم صاحب الـ24 عاما إلى أتليتكو في الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من ليون الفرنسي معارا حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية شرائه.

وخاض ديمبيلي أربع مباريات مع أتليتكو مدريد حتى الآن لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.