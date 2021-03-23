سقوط مفاجئ.. موسى ديمبيلي يفقد وعيه في مران أتليتكو

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 22:22

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي

شهد مران أتليتكو مدريد اليوم الثلاثاء واقعة حزينة بعدما سقط موسى ديمبيلي مهاجم الفريق أثناء المران فجأة فاقدا للوعي.

وهرع الجهاز الطبي لفريق العاصمة الإسبانية لإسعاف المهاجم الفرنسي سريعا.

وحسبما ذكرت الصحف الإسبانية فإن المهاجم الفرنسي استفاق واستطاع ترك الملعب سيرا على قدميه دون أي مساعدة.

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وذهب ديمبيلي إلى المستشفى للخضوع للمزيد من الفحوصات ومعرفة سبب الإغماءة المفاجئة التي تعرض لها وتلقي العلاج.

وانضم صاحب الـ24 عاما إلى أتليتكو في الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من ليون الفرنسي معارا حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية شرائه.

وخاض ديمبيلي أربع مباريات مع أتليتكو مدريد حتى الآن لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

أتليتكو مدريد موسى ديمبيلي
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