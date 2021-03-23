أيمن عبد العزيز لـ في الجول: يجب على كارتيرون تجهيز لاعبي الزمالك نفسيا.. والقتال في إفريقيا

يرى أيمن عبد العزيز نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الفريق الأبيض يجب أن يقاتل على فرصته في التأهل بدوري أبطال إفريقيا حتى إذا كانت ضعيفة.

FilGoal.com توجه لنجوم الزمالك السابقين لمعرفة رأيهم كيف يستفيد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من فترة التوقف الحالية قبل العودة والمنافسة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وقال أيمن عبد العزيز لـFilGoal.com: "رهان كارتيرون في الفترة المقبلة هو العمل على الجانب النفسي حتى يقاتل اللاعبين من أجل فرصة التأهل حتى إذا كانت صعبة، ويجب التعامل مع اللاعبين بهذا المنطق".

وأضاف "يجب على كارتيرون استغلال فترة التوقف لعلاج الأخطاء الفردية وأن يعود الجميع للحالة التي كانوا عليها قبل رحيله وأقصد هنا اللعب بطريقة جماعية وتطبيق أفكار المدرب في الملعب، وهذا يتطلب بداية العمل من الجانب الفردي".

وأكمل "يجب أن يقاتل الزمالك للفوز بالمباراتين المقبلتين ويقدم كل ما لديه ويتمسك بالأمل، فمثلا ماذا لو خسر المولودية من الترجي والزمالك لم يحقق الفوز في المباراة الأولى، سيشعر الجميع بالندم".

واستمر في تصريحاته "لا أعتقد أن هناك لاعب مظلوم في الزمالك والتغييرات في الفريق تتم في حدود 3 مراكز على الأكثر وهذا أمر طبيعي".

وأتم تصريحاته "من الممكن أن يعتمد كارتيرون على أسامة فيصل ليمنحه الثقة ويعيد تأهيله للعب لأنه سيكون المهاجم الأساسي للزمالك فيما بعد، نظرا لأن سيف الجزيري قد لا يستمر مع الفريق واحتياج مروان حمدي لفترة من أجل الانسجام، لكن أسامة فيصل يعرف الفريق جيدا".

ويلعب الزمالك ضد مولودية الجزائر ثم تونجيث السنغالي، ويجب أن يفوز بالمباراتين مع انتصار الترجي على المولودية من أجل التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.