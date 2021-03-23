تصفيات إفريقيا - وليد صلاح لـ في الجول: لا يوجد أزمة في استبعاد أي لاعب.. واختيارات البدري جيدة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 22:04

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري - مصر

يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن اختيارات حسام البدري لمنتخب مصر جيدة ولا يوجد بها أي علامات استفهام.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن الأسماء التي كانت تستحق الانضمام للمنتخب ومن المنتظر تألقه وما هو التشكيل الأنسب للفراعنة في المباراتين.

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وقال وليد صلاح لـFilGoal.com: "اختيارات البدري جيدة وأغلب اللاعبين ظهروا في الفترة الأخيرة بشكل جيد".

وأوضح "هناك 4 أو 5 أسماء كان من الممكن انضمامهم للمنتخب ولكن في الوقت ذاته لا يوجد أزمة في استبعاد أي لاعب أو عدم انضمام آخر".

وأكمل "البدري سيلعب أمام كينيا بنفس استراتيجية مواجهة توجو الماضية ويجب أن يظهر المنتخب شخصيته مبكرا ويحسم المباراة من أجل مواجهة جزر القمر دون أي ضغوط".

وعن التشكيل الذي يراه الأنسب للمباراة اختار وليد صلاح الدين:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف.

الوسط: السولية – محمد النني – أفشة.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه.

منتخب مصر حسام البدري وليد صلاح الدين
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