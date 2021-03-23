وصول بعثة منتخب مصر إلى نيروبي

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 20:54

كتب : FilGoal

تدريبات منتخب مصر استعدادا لكينيا

وصلت بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلى العاصمة الكينية نيروبي استعدادا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي المنتخب مع كينبا في السادسة من مساء الخميس في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكانت بعثة المنتخب قد غادرت مصر على متن طائرة خاصة وفرها اتحاد الكرة، ويرأس البعثة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية.

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ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي الخميس والإثنين المقبلين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد جزر القُمر صاحبة المركز الثاني، فيما تحل كينيا ثالثة بـ 3 نقاط.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد جزر القُمر صاحبة المركز الثاني، فيما تحل كينيا ثالثة بـ 3 نقاط.

ويكفي مصر التعادل أمام كينيا بأي نتيجة لتضمن التأهل رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون.

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