تصفيات إفريقيا - جمال حمزة لـ في الجول: أتوقع ظهور مصطفى محمد بقوة مع المنتخب

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 20:40

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى محمد - مصر - توجو

يرى جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن مصطفى محمد سيظهر بشكل مميز مع منتخب مصر في المباريات المقبلة.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن الأسماء التي كانت تستحق الانضمام للمنتخب ومن المنتظر تألقه وما هو التشكيل الأنسب للفراعنة في المباراتين.

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وقال جمال حمزة لـFilGoal.com: "اتعجب من عدم ضم أوباما ومحمد إبراهيم ومحمود علاء، أوباما هداف الدوري وعدم انضمامه للمنتخب أمر غريب".

وأضاف "محمد إبراهيم أيضا يقدم مستوى جيد مع فريقه ومحمود علاء من العناصر الأساسية للمنتخب طوال الفترة الماضية".

وأكمل "كل عناصر المنتخب لا يوجد بها لاعب جديد، ولكن أتوقع ظهور قوي لمصطفى محمد بعد المستوى المميز الذي يقدمه في تركيا".

وواصل "أتمنى حصول مصطفى فتحي على فرصة أكبر للمشاركة في المباراتين لأنه يسير بشكل جيد ويستحق الحصول على دقائق أكثر للعب".

وعن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر في مواجهة كينيا اختار جمال حمزة.

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر جابر – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد – محمد النني – أفشة.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه.

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